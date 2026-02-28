#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Құқық

Алматыдағы көшелердің бірінде полицейлер қаптап, абыр-сабыр болды

Полицей, Алматы, чемодан, сапер, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 11:17 Сурет: Zakon.kz
2026 жылдың 28 ақпанында Алматы қаласының полицейлері Торайғыров көшесінде чемодан табылғандығы туралы ақпаратқа байланысты арнайы операция жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық полиция департаменті аталған жағдайға қатысты түсініктеме бере отырып, Бостандық ауданына патрульдік полиция мен шұғыл қызметтердің экипаждары дереу жіберілгенін атап өтті. Адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін айналадағы аумақтар қоршауға алынды, көлік қозғалысы уақытша шектелді, сондай-ақ жаяу жүргіншілерді қауіпсіз қашықтыққа шығару қамтамасыз етілді.

"Сапер мамандар оқиға орнына келгеннен кейін табылған затқа тексеру жүргізілді. Тексеру нәтижелері бойынша оның айналаға қауіп төндірмейтіні анықталды, яғни ішінде жеке заттар болған. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері чемодан иесін анықтауда". Алматы қалалық ПД

Полицейлер иесіз зат табылған жағдайда азаматтар бұл туралы "102" пультіне дереу хабарлауы және өз бетінше оны тексеруге әрекет жасамауы қажет екенін еске салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Израиль Иран астанасына әуеден соққы берді
12:08, Бүгін
Израиль Иран астанасына әуеден соққы берді
Астанадағы көшелердің бірінде жөндеу жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы бес күнге жабылады
14:41, 19 сәуір 2025
Астанадағы көшелердің бірінде жөндеу жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы бес күнге жабылады
Алматыдағы көшелердің бірі 10 шілдеге дейін уақытша жабылады
16:07, 04 шілде 2025
Алматыдағы көшелердің бірі 10 шілдеге дейін уақытша жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
11:40, Бүгін
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
11:11, Бүгін
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Бүгін
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Бүгін
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: