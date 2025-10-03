#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алматы мәслихатына жаңа депутат сайланды

Алматы мәслихатына жаңа депутат сайланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 20:49 Сурет: Алматы мәслихаты
ҚР "Сайлау туралы" заңына сәйкес, Қазақстан халық партиясының тізімі бойынша депутаттық мандат Ғазиз Жәнібек берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Жәнібек Ғазизұлы – жаңа буынның жас, бастамашыл әрі жауапты өкілі. Оның күш-қуаты, білімі мен қоғамдық-саяси саладағы тәжірибесі қаланың алдында тұрған міндеттерді шешуге сеп болады. Мәслихат депутаты ретінде Алматының дамуына зор үлес қосатынына сенімдімін", - деді Алматы қаласы мәслихатының төрағасы Мейіржан Отыншиев.

Ғазиз Жәнібек еңбек жолын 2019 жылы халықаралық компанияда коммерциялық директордың ассистенті болып бастап, кейін жаппай сату бөлімінің жетекшісі қызметін атқарды. 2022 жылдың желтоқсанынан 2024 жылдың наурызына дейін ҚХП Алматы қалалық филиалы аппаратына жетекшілік етті.

Ал 2024 жылдың сәуірінен 2025 жылдың қыркүйегіне дейін филиал төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарды.

Қазіргі уақытта Omir Group LTD компаниясының бас директоры әрі Қазақстан альпинизм және спорттық құзға өрмелеу федерациясы президентінің штаттан тыс кеңесшісі.

Ғазиз Жәнібектің азаматтық белсенді ұстанымы оның қоғамдық бастамаларға қатысуымен дәлелденеді. Ол 2022 жылғы қаңтар оқиғаларынан кейін ШОБ-қа келтірілген залалды қалпына келтіру жөніндегі өңірлік комиссия құрамына кірді, Алматыдағы ескі үйлерді жаңарту бағдарламасын әзірлеуге атсалысты, сондай-ақ 2023 жылғы сайлауда ҚХП штабына жетекшілік етті.

Айдос Қали
