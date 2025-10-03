#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Қоғам

Алматыда аялдамада тұрған екі адамды көлік қағып кетті

Алматыда аялдамада тұрған екі адамды көлік қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 21:12 Сурет: Zakon.kz
Алматыда "Газель" көлігі аялдамаға соғылып, автобус күтіп тұрған екі адамды қағып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнасының хабарлауынша, зардап шеккендер дереу ауруханаға жеткізілген.

"Газель" жүргізушісі тізгінге ие бола алмай, жолаушылар тұрған бекетке барып соғылған.

Куәгерлердің айтуынша, қатты соққыдан бойжеткендердің бірі аялдаманың шыны қабырғасын жарып өтіп, бірнеше метрге ұшып кеткен.

Қазір ол қыз да, зардап шеккен екінші адам да ауруханада. Ал полицейлер жол апатының мән-жайын анықтауға кірісті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
71 жастағы қостанайлық әйел бар жиған-тергенін алаяқтарға беріп қоя жаздады
21:44, 03 қазан 2025
71 жастағы қостанайлық әйел бар жиған-тергенін алаяқтарға беріп қоя жаздады
Алматыда Сейфуллин даңғылынан әл-Фараби даңғылына шығатын жол түнде жабылады
18:33, 03 қазан 2025
Алматыда Сейфуллин даңғылынан әл-Фараби даңғылына шығатын жол түнде жабылады
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан
18:29, 03 қазан 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: