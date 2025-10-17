Алматыда автобус қарт әйелді қағып кетті
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда автобус қарт әйелді қағып кетті. Оқиға Медеу ауданында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілерде оқиға орнынан түсірілген видео тарады.
Алматы полиция департаментінің мәліметінше, бүгін, 17 қазанда сағат 09:45 шамасында автобус жүргізушісі Мақатаев көшесімен шығыс бағытта келе жатып, Зенков көшесімен қиылысында жаяу жүргіншіні – 1950 жылы туған әйелді қағып кеткен.
Жол апатынан әйел түрлі дене жарақатын алып, қаладағы ауруханалардың біріне жеткізілді.
"Апаттың барлық мән-жайын Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр".Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі
Еске салайық, бұған дейін Алматыда аялдамада тұрған екі адамды көлік қағып кеткен еді.
