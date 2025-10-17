#Қазақстан
Қоғам

Алматыда автобус қарт әйелді қағып кетті

Алматыда автобус қарт әйелді қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 19:53 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда автобус қарт әйелді қағып кетті. Оқиға Медеу ауданында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде оқиға орнынан түсірілген видео тарады.

Алматы полиция департаментінің мәліметінше, бүгін, 17 қазанда сағат 09:45 шамасында автобус жүргізушісі Мақатаев көшесімен шығыс бағытта келе жатып, Зенков көшесімен қиылысында жаяу жүргіншіні – 1950 жылы туған әйелді қағып кеткен.

Жол апатынан әйел түрлі дене жарақатын алып, қаладағы ауруханалардың біріне жеткізілді.

"Апаттың барлық мән-жайын Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр".Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі

Еске салайық, бұған дейін Алматыда аялдамада тұрған екі адамды көлік қағып кеткен еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда балалы әйелді автобус қағып кетті
19:27, 04 наурыз 2024
Алматыда балалы әйелді автобус қағып кетті
Астанада автобус әйелді қағып өлтірді
11:36, 28 тамыз 2024
Астанада автобус әйелді қағып өлтірді
Алматыда жолды кесіп өтпек болған қызды автобус қағып кетті
11:56, 18 желтоқсан 2022
Алматыда жолды кесіп өтпек болған қызды автобус қағып кетті
