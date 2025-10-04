#Қазақстан
Қоғам

Атбасардан Көкшетауға бала ТЖМ тікұшағымен шұғыл жеткізілді

Көкшетауға баланы ТЖМ тікұшағымен шұғыл жеткізді 04.10.2025 16:18
Қазақстан ТЖМ "Қазәуеқұтқару" тікұшағы санитарлық авиация дәрігерлерімен бірге 2017 жылы туған баланы Атбасар қаласынан облыс орталығы – Көкшетауға шұғыл жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің мәліметінше, 2025 жылдың 4 қазанында баланың ауруы шұғыл медициналық араласуды және жоғары деңгейлі мамандардың көмегін қажет еткен.

Мамандардың кәсіби білігінің, ұшқыштардың үйлесімді жұмысының және әуе кемесінің толық техникалық дайындығының арқасында операция сәтті өтті. Бала Көкшетаудағы медициналық мекемеге аман жеткізіліп, онда оған білікті мамандардың көмегі көрсетіледі.

ТЖМ өкілдері мұндай рейстер Қазақстандағы шұғыл медициналық көмектің маңызды бөлігі болып есептелетінін атап өтті.

Осындай әуе тасымалының арқасында елдің ең алыс аймақтарындағы тұрғындарға да уақытылы медициналық көмек көрсету мүмкіндігі бар.

Айдос Қали
