Оқиғалар

Ақмола облысында жол апатына ұшыраған екі бала тікұшақпен орталыққа шұғыл жеткізілді

Тікұшақ, Ақмола облысы, Атбасар, Көкшетау, жол апаты, екі бала , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 18:51 Сурет: ҚР ТЖМ
ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" ұшқыштары санитарлық авиация дәрігерлерімен бірлесіп, жол апатына ұшыраған 2023 және 2016 жылы туған екі балаға шұғыл көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ баспасөз қызметі атап өткендей, Ақмола облысы Атбасар ауданында болған жол апатынан кейін екі балаға шұғыл көмек керек болды. Зардап шеккен балалар Атбасар қаласынан Көкшетау қаласындағы медициналық мекемеге тікұшақпен шұғыл жеткізілді.  

"Ұшқыштар мен дәрігерлердің үйлесімді әрекеттерінің арқасында науқастар тез әрі қауіпсіз түрде межелі жерге жеткізілді. ТЖМ тікұшақтары қашықтағы елді мекендер жағдайында да шұғыл медициналық көмек көрсетуге әрдайым дайын", делінген хабарламада.

Бұған дейін 49 жастағы әйел ауыр жағдайда тікұшақпен Өскеменге жеткізілгені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Алматыда тау басында қалып кеткен Үндістанның екі азаматы құтқарылды
15:57, 21 қыркүйек 2025
15:57, 21 қыркүйек 2025
Алматыда тау басында қалып кеткен Үндістанның екі азаматы құтқарылды
Алматыда тау басында қалып кеткен ер адам құтқарылды
09:55, 21 қыркүйек 2025
09:55, 21 қыркүйек 2025
Алматыда тау басында қалып кеткен ер адам құтқарылды
Ауыр хәлде жатқан 40 жастағы науқас тікұшақ арқылы Зайсаннан Өскеменге жеткізілді
22:29, 12 қыркүйек 2025
22:29, 12 қыркүйек 2025
Ауыр хәлде жатқан 40 жастағы науқас тікұшақ арқылы Зайсаннан Өскеменге жеткізілді
