Қоғам

Алматыда әлеуметтік желі арқылы жәбірленушіні алдап, қылмыс жасаған күдіктілер ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 11:51 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында әлеуметтік желі арқылы жәбірленушіні алдап, қылмыс жасаған күдіктілер ұсталды.

Бұған дейін әлеуметтік желіде қылмыскерлер өзін әйел ретінде көрсетіп, ер адамдармен танысқан бірнеше жағдай тіркелген.

Хабарламалар алмасып, жәбірленушінің пәтеріне кездесу ұйымдастырғаннан кейін оның "таныстары" келіп, өздерін ағасы немесе туысы деп таныстырады. Олар жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық туралы шағым түсіреміз деп қорқытып, ақша бопсалаған.

Осындай оқиғалардың бірі Жетісу ауданының полиция қызметкерлерімен жедел түрде әшкереленді. Нәтижесінде үш күдікті ұсталды: әйел адам мен оның екі сыбайласы.

Барлығы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

"Қала тұрғындарын ескертеміз, интернет арқылы танысу әрдайым қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан бейтаныс адамдарға сенбеуге, сақ болуға, егер қорқыту немесе бопсалау жағдайы болса, дереу полицияға хабарлауға шақырамыз. Әрбір осындай дерек мұқият тексеріліп, кінәлілер заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады", – деді Жетісу аудандық полиция басқармасының бастығы Жәнібек Шынасылов.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Елордада әлеуметтік желі арқылы алаяқтық жасаған күдікті ұсталды
11:45, 14 сәуір 2025
Елордада әлеуметтік желі арқылы алаяқтық жасаған күдікті ұсталды
Алматыда бірқатар тонау қылмысына қатысы бар күдіктілер ұсталды
14:59, 22 шілде 2025
Алматыда бірқатар тонау қылмысына қатысы бар күдіктілер ұсталды
Тоғыз қылмыс жасаған ресейлік азамат 10 жылдан кейін Ақмола облысында ұсталды
11:57, 20 наурыз 2025
Тоғыз қылмыс жасаған ресейлік азамат 10 жылдан кейін Ақмола облысында ұсталды
