Оқиғалар

Алматыда ұрлық жасаған күдіктілер ұсталды

Алматы қаласының криминалдық полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда және қалалық қоғамдық көлікте жасалған бірқатар қалта ұрлығына қатысы бар топты ұстады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 14:52 Сурет: ҚР ІІМ
Алматы қаласының криминалдық полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда және қалалық қоғамдық көлікте жасалған бірқатар қалта ұрлығына қатысы бар топты ұстады.

Түрксіб, Медеу және Әуезов аудандарында жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде төрт қалта ұры мен бір ұрланған заттарды сатушы қолға түсті.

Күдіктілер адамдар көп жиналатын орындарда және қоғамдық көлікте азаматтардың телефондарын, жеке заттарын ұрлаумен айналысқан. Барлық дерек бойынша тиісті тергеу амалдары жүргізіліп, олардың өзге де қылмысқа қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.

"Қалта ұрлығы — әсіресе ірі қалаларда жиі кездесетін қылмыс түрлерінің бірі. Бұл тұлғалардың ұсталуына жедел бөлімшелердің жүйелі және үйлесімді жұмысы мүмкіндік берді. Алматылықтарды жеке заттарына ерекше мұқият болуға шақырамыз, әсіресе халық көп шоғырланатын жерлер мен қоғамдық көлікте. Азаматтардың қырағылығы және дер кезінде полицияға жүгінуі мұндай қылмыстарды жедел ашуға және олардың алдын алуға көмектеседі, – деді Алматы қаласы ПД криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Дәулетияров.

Алматы қаласы полиция департаменті қалта ұрлығының алдын алу және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарды жалғастырады.

