Оқиғалар

Алматыда пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 10:56 Фото: akorda.kz
Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында қала аумағында жасалған пәтер ұрлығына күдікті тұлғаларды анықтап, ұстады.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті жеке тұрғын үйге заңсыз кіріп, одан жасырын түрде жеке мүлікті, оның ішінде теледидарды ұрлаған. Жәбірленушіге материалдық шығын келтірілген.

Жедел шаралардың нәтижесінде полицейлер қылмысты жасаған болуы мүмкін негізгі күдіктіні, сондай-ақ ұрланған мүлікті сатып алған деген күдікке ілінген тұлғаны ұстады.

Айғақты заттар тәркіленіп, қылмыстық істің материалдарына тіркелді. Қазіргі уақытта ұсталғандардың осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бары тексерілуде.

"Пәтер ұрлықтары азаматтардың қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін қылмыстар қатарына жатады. Оларды ашу және барлық қатысы бар тұлғаларды анықтау бағытындағы жұмыс жүйелі түрде жүргізіледі. Әрбір осындай дерек тұрақты бақылауда", – деді Алматы қаласы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Даулетияров.

Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында полицейлер мал ұрлығымен айналысқан күдіктілерді қолға түсірді
11:26, Бүгін
Ақтөбе облысында полицейлер мал ұрлығымен айналысқан күдіктілерді қолға түсірді
Алматыда пәтер тонаған күдіктілер ұсталды
10:27, 04 шілде 2025
Алматыда пәтер тонаған күдіктілер ұсталды
Қарағандыда пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер Астанадан ұсталды
15:57, 07 ақпан 2026
Қарағандыда пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер Астанадан ұсталды
Соңғы
Танымал
