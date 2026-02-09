#Халық заңгері
Оқиғалар

Ақтөбе облысында полицейлер мал ұрлығымен айналысқан күдіктілерді қолға түсірді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
Шалқар ауданында полицияға шаруа қожалығының басшысы бір бас жылқының жоғалғаны туралы арызбен жүгінді. Полиция қызметкерлері жедел түрде іздестіру шараларын ұйымдастырды.

Аудан орталығынан 15 шақырым қашықтықта жүргізілген іздестіру шаралары барысында ұрланған жылқының терісі, тұяқтары мен басы табылды.

Сондай-ақ оқиға орнында қалған іздер бойынша криминалист көліктің маркасын анықтап, оның Нива автокөлігі екенін мәлімдеді.

Бағдарлау мәліметтері учаскелік полиция инспекторларына жедел түрде жолданып, нәтижесінде аталған көліктің иесі анықталды.

Сұрау алу барысында ер адам екі танысымен бірге далада жылқыны атып, кейін оны бөлшектеп, етін белгісіз тұлғаға сатқанын түсіндірді.

Күдіктілердің бірінің тұрғылықты мекенжайы бойынша балта мен пышақ тәркіленді. Аталған дерекке сәйкес, мал ұрлығы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Екі күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Оқи отырыңыз
Жетісу облысында полицейлер мал ұрлығымен айналысқан күдіктілерді анықтады
18:50, 24 желтоқсан 2025
18:50, 24 желтоқсан 2025
Жетісу облысында полицейлер мал ұрлығымен айналысқан күдіктілерді анықтады
Оралда полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні қолға түсірді
13:49, 03 ақпан 2026
13:49, 03 ақпан 2026
Оралда полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні қолға түсірді
Павлодарда полиция есірткі қылмысымен айналысқан күдіктілерді қолға түсірді
12:47, 05 наурыз 2024
12:47, 05 наурыз 2024
Павлодарда полиция есірткі қылмысымен айналысқан күдіктілерді қолға түсірді
