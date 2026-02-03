#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

Оралда полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні қолға түсірді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 13:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Орал қаласы полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында алаяқтықпен айналысқан күдіктіні ұстады.

Анықталғандай, күдікті жәбірленушінің сеніміне кіріп, ұялы телефонды уақытша пайдаланамын деген сылтаумен несие рәсімдеп, 300 мың теңге көлеміндегі ақшалай қаражатты иемденген.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күдікті өз кінәсін мойындады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция азаматтарды қырағылық танытуға және бөгде адамдарға ұялы телефондарын әрі жеке деректерін бермеуге шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
