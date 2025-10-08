#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Ғарышқа ұшатын алғашқы қазақстандық әйел: астронавтар ауылынан алғашқы кадрлар жарияланды

Данна Қарағұсова, ғарышқа сапар, астронавтар ауылы , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 14:21 Сурет: Instagram/dannakar
Құрамында ғарышқа алғаш рет ұшқалы отырған қазақстандық әйел – Данна Қарагұсова бар, Blue Origin NS-36 миссиясының экипажы, АҚШ-тың Техас штатындағы "астронавтар ауылына" келіп жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компания "Астронавтар ауылына қош келдіңіздер, NS-36 экипажы!" деген жазумен алғашқы суреттерді жариялады.

Бұл ретте, NS-36 миисиясының эмблемасы да ұсынылды. Ондағы әрбір элемент экипаж мүшелерінің жеке тарихын бейнелейді:

  • Қазақстан таулары – Данна Қарагұсова үшін ерекше мәнге ие.
  • Ай мен Жер – адамзаттың болашақтағы ғарыштық сапарлары мен коммерциялық мүмкіндіктерін білдіреді.
  • Карман сызығынан өтіп бара жатқан экипаж капсуласы – New Shepard зымыранының ұшу бағытын көрсетеді.
  • Жұлдызды аспан мен ашық дала – экипаж мүшесі Виталий Островскийдің отаны – Украинаны бейнелейді.
  • Якорь (зәкір) – Аарон Ньюманның ғылым мен мұхиттарды қорғауға деген құштарлығын білдіреді.
  • "Меркурий" капсуласы – алғашқы америкалық астронавт Алан Шепардқа және ғарышты игеру арманына арналған құрмет белгісі.

Бұған дейін Қарағұсовамен бірге сапарлас экипаж мүшелері жайлы жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Данна Қарағұсова ғарышқа ұшатын алғашқы қазақ әйелі болмақ
16:20, 03 қазан 2025
Данна Қарағұсова ғарышқа ұшатын алғашқы қазақ әйелі болмақ
Парижге қазақстандық спортшылардың алғашқы легі келіп жетті
17:28, 20 шілде 2024
Парижге қазақстандық спортшылардың алғашқы легі келіп жетті
US Open: Тимофей Скатовтың алғашқы айналымдағы қарсыласы анықталды
12:34, 27 тамыз 2023
US Open: Тимофей Скатовтың алғашқы айналымдағы қарсыласы анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: