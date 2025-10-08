Ғарышқа ұшатын алғашқы қазақстандық әйел: астронавтар ауылынан алғашқы кадрлар жарияланды
Құрамында ғарышқа алғаш рет ұшқалы отырған қазақстандық әйел – Данна Қарагұсова бар, Blue Origin NS-36 миссиясының экипажы, АҚШ-тың Техас штатындағы "астронавтар ауылына" келіп жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компания "Астронавтар ауылына қош келдіңіздер, NS-36 экипажы!" деген жазумен алғашқы суреттерді жариялады.
Бұл ретте, NS-36 миисиясының эмблемасы да ұсынылды. Ондағы әрбір элемент экипаж мүшелерінің жеке тарихын бейнелейді:
- Қазақстан таулары – Данна Қарагұсова үшін ерекше мәнге ие.
- Ай мен Жер – адамзаттың болашақтағы ғарыштық сапарлары мен коммерциялық мүмкіндіктерін білдіреді.
- Карман сызығынан өтіп бара жатқан экипаж капсуласы – New Shepard зымыранының ұшу бағытын көрсетеді.
- Жұлдызды аспан мен ашық дала – экипаж мүшесі Виталий Островскийдің отаны – Украинаны бейнелейді.
- Якорь (зәкір) – Аарон Ньюманның ғылым мен мұхиттарды қорғауға деген құштарлығын білдіреді.
- "Меркурий" капсуласы – алғашқы америкалық астронавт Алан Шепардқа және ғарышты игеру арманына арналған құрмет белгісі.
Бұған дейін Қарағұсовамен бірге сапарлас экипаж мүшелері жайлы жазғанбыз.
