Қоғам

Құрылыс кодексін әзірлеуге 363 миллион теңге бөлінді – Ерсайын Нағаспаев

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 14:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 8 қазан 2025 жылы, Мәжіліс Құрылыс кодексі жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Кейін кулуарда Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев құжатты әзірлеуге бюджеттен бөлінген қаражат көлемін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, бастапқыда кодексті әзірлеу үшін байқау өткізу жоспарланған. Сол кезде ұсыныстар Әділет министрлігінің еншілес ұйымдарынан, "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасынан және жеке компаниялардан түскен. Ұсынылған баға 1 миллиард теңге шамасында болған.

"Жалпы Құрылыс кодексін әзірлеуге 363 миллион теңге бөлінді. Бұл бағытта бірқатар сұрақтар мен тексерулер болды. Қаржы министрлігі мен Мемлекеттік аудит комитеті тексеріс жүргізіп, қаржылық заңбұзушылықтар анықтамады. Тек техникалық сипаттағы қате тіркеліп, тиісті қызметкер жауапқа тартылды", – деді Ерсайын Нағаспаев.

Айта кетсек, жаңа Құрылыс кодексі – құрылыс және қала құрылысы саласындағы өзекті мәселелерді жүйелі түрде шешуге бағытталған тұжырымдамалық құжат болмақ.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
