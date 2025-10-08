#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Бағанашылдағы балалар үйінің тәрбиеленушілері уақытша басқа орталыққа көшіріледі

Бағанашылдағы балалар үйінің тәрбиеленушілері Алматыда қалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 18:01 Сурет: Өңірлік коммуникациялар қызметі
Бағанашыл шағын ауданында орналасқан №2 Балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушілері уақытша №1 мектеп-интернатқа көшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мұнда 100 тәрбиеленуші тұрады, олардың 13-і – мектепке дейінгі жастағы бала, ал 87-сі – мектеп оқушысы. Бұған дейін БАҚ-та балаларды облысқа көшіру мәселесі талқыланған болатын, алайда барлық тәрбиеленушінің Алматыда қалатыны туралы шешім қабылданды.

Бұл туралы Алматы қаласы өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен баспасөз конференциясында қала әкімінің орынбасары Азамат Қалдыбеков хабарлады.

"Орталық ғимаратына жөндеу жүргізу кезеңінде балалар уақытша Торайғыров көшесі, 1 мекенжайындағы №1 мектеп-интернатқа орналастырылады. Ондағы ғимараттың жалпы аумағы 1 113,1 шаршы метр болады, бұл балалардың жайлы тұруы мен оқуы үшін барлық жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді", - деп атап өтті қала әкімінің орынбасары.

Айта кетейік, қазіргі уақытта қалада ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған 8 арнайы мектеп-интернат жұмыс істейді. Онда 2 668 оқушы білім алып жатыр (оның ішінде 1 794-і интернатта, 874-і үйде оқытылады). Сонымен қатар өмірлік қиын жағдайға тап болған кәмелетке толмағандарға көмек көрсететін 4 ұйым қызмет атқарып келеді. Бұл мекемелерде барлығы 446 бала тәрбиеленіп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте балалар үйінің тәрбиеленушілері жоғалып кетті
22:56, 17 ақпан 2023
Шымкентте балалар үйінің тәрбиеленушілері жоғалып кетті
Динара Зәкиева балалар үйінің тәрбиеленушілерінің Алматыдан Қонаевқа көшуінің тоқтатылуы туралы айтып берді
13:13, 21 шілде 2025
Динара Зәкиева балалар үйінің тәрбиеленушілерінің Алматыдан Қонаевқа көшуінің тоқтатылуы туралы айтып берді
29 қарашада Абай облысында оқушылар мен қолледждердің 1, 2-курс студенттері онлайн оқиды
23:46, 28 қараша 2022
29 қарашада Абай облысында оқушылар мен қолледждердің 1, 2-курс студенттері онлайн оқиды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: