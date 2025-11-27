"Бағанашыл" балалар үйіндегі жанжал: қызметінен кеткен шенеуніктер жаңа лауазымдарға тағайындалды
Марат Сұлтанғазиевтің айтуынша, Салтанат Беспаева бірнеше жыл бойы Білім басқармасын басқарған.
"Филолог болып табылады. Жалпы алғанда, оның жұмыс істеген кезеңінде білім беру жүйесінде жақсы өзгерістер болды. Ол жұмыстан шыққан соң, бірнеше айдан кейін бос тұрған лауазымға конкурс арқылы қатысып, облыстық Тілдерді дамыту басқармасының басшысы болып тағайындалды. Қазіргі таңда дәл осы жұмыстармен айналысып жатыр", – деп қосты әкім.
Ерік Әбітов өз еркімен жұмыстан босатылған.
"Бір уақыттан кейін ол Қонаев қаласында, әкімдікте жұмыс істеді, ал бір ай бұрын ол да жұмыстан шығып, жеке секторға кеткен", – деді облыс әкімі.
2025 жылғы жазда "Бағанашыл" балалар үйінің тәрбиеленушілерін Алматының етегінен Қонаевтағы жаңа ғимаратқа көшіру жоспарланғаны белгілі болды. Бұл жағдайға жанжал туып, Президенттің араласуына әкеп соқты. Балаларды көшіру тоқтатылды, ал Президент әкімшілігінің комиссиясы оқиғаны қызметтік тергеу үшін балалар үйіне жіберілді.
Тамыз айында осы оқиғадан кейін үш шенеунік қызметінен айырылғаны белгілі болды: облыс әкімінің орынбасары Болат Күренбеков, Білім басқармасының басшысы Салтанат Беспаева және Ішкі саясат басқармасының басшысы Ерік Әбітов. Ал қазан айында Білім басқармасының бұрынғы басшысы Беспаеваның облыстық Тілдерді дамыту басқармасының басшысы болып тағайындалғаны белгілі болды.