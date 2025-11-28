#Халық заңгері
Оқиғалар

2025 жылы Астанада 380 мыңнан астам адам АИТВ бойынша тексерілді

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 12:52 Фото: pixabay
2025 жылғы 28 қарашада Астана қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының уақытша басшысы Фарида Түлешева РСК-да өткен брифингте астаналықтар арасындағы ВИЧ инфекциясын анықтау шаралары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның сөзінше, жыл сайын астанада шамамен 400 мың адам тексеруден өтеді.

"Ағымдағы жылы 382 мың адам тексерілді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5%-ға көп. Халықтың тексеруден өту көрсеткіші 23,2%-ды құрайды, бұл вирус таралуын бақылауға және жаңа жағдайларды уақытында анықтауға мүмкіндік береді. Диагностика үшін төртінші буын тест-системасы қолданылады, ол тек ВИЧ-қа қарсы антиденелерді ғана емес, сонымен бірге R24 антигенін – жұққаннан кейінгі алғашқы аптада қанда пайда болатын вирустың белогын анықтай алады", – деді Түлешева.

Бұл вирус организмде пайда болған сәттен бастап иммундық жүйе жеткілікті антидене өндіруге дейінгі кезеңді айтарлықтай қысқартады.

"Осылайша, заманауи тесттер вируспен мүмкін контактен кейін үш аптадан соң сенімді нәтиже алуға мүмкіндік береді", – деп толықтырды Түлешева.

Бұған дейін Қазақстанда ВИЧ-пен ауырғандарға медициналық көмек көрсету стандарты бекітілгені хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
