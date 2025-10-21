"Бағанашыл" балалар үйі дауына байланысты қызметінен кеткен шенеунік жаңа лауазымға тағайындалды
Бұл туралы 2025 жылғы 21 қазанда облыс әкімінің баспасөз қызметі мәлім етті. Ведомство өкілдерінің айтуынша, Салтанат Беспаева — білім және мәдениет салаларында көп жылдық тәжірибесі бар білікті маман. Бұған дейін ол облыстық білім басқармасын және Іле аудандық білім бөлімін басқарған.
Салтанат Беспаева 1975 жылы туған. 1999 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институтын "Агроөнеркәсіптік кешендегі экономика және менеджмент" мамандығы бойынша тәмамдаған. 2002 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша бітірген. 2024 жылы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде "Бизнес-администрлеу" мамандығы бойынша магистр дәрежесін алған.
Еңбек жолын 2000 жылы Еңбекшіқазақ ауданындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепте қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып бастаған. Кейін педагог-ұйымдастырушы, тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары, Мұхтар Әуезов атындағы мектептің директоры қызметтерін атқарған.
Әр жылдары Еңбекшіқазақ аудандық білім және мәдениет бөлімдерін, сондай-ақ Алматы облысының білім басқармасын басқарған.
2025 жылғы 20 қазаннан бастап Салтанат Беспаева Алматы облысының Тілдерді дамыту басқармасының басшысы лауазымына кірісті.
Еске сала кетсек, 2025 жылдың жазында Алматы маңындағы "Бағанашыл" балалар үйінің тәрбиеленушілерін Қонаев қаласына көшіру туралы шешім қоғамда үлкен дау тудырған болатын. Бұл жағдайға президенттің өзі араласып, балаларды көшіру тоқтатылған. Кейін Президент әкімшілігі арнайы комиссия жіберіп, қызметтік тексеру жүргізген. Тамыз айында аталған оқиғадан кейін үш шенеунік қызметінен босатылды: облыс әкімінің орынбасары Болат Күренбеков, білім басқармасының басшысы Салтанат Беспаева және ішкі саясат басқармасының басшысы Ерік Әбітов.