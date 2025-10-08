#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
540.06
628.25
6.61
Қоғам

Қызыл кітапқа енген құландар "Алтын дала" резерваты аумағына бейімделді

Қызыл кітапқа енген құландар &quot;Алтын дала&quot; резерваты аумағына бейімделді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 23:03 Сурет: "Барсакелмес" мемлекеттік қорығы
Қызыл кітапқа енген құландар Қостанай облысындағы "Алтын дала" резерваты аумағына бейімделді, деп хабарлайды Zakon.kz

Бір жыл бұрын сирек кездесетін бұл жануарлар Жетісу облысындағы "Алтын-Емел" ұлттық паркінен Қостанай облысындағы "Алтын дала" мемлекеттік табиғи резерватына жеткізілген еді. Қазақстан биоалуантүрлілігін сақтау қауымдастығы құландардың жаңа ортаға қалай үйреніп жатқаны туралы мәлімет берді.

Бастапқыда жануарлар бір жыл бойы тұяқтыларды қайта жерсіндіру орталығының қоршауында мамандардың бақылауында болған. Қазір олар табиғи ортаға толықтай бейімделіп, еркін жүр.

Құландардың қозғалысын бақылау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында олардың мойнына GPS таратқышы бар арнайы мойынтұмарлар мен белгілер тағылған.

Айта кетейік, құландар Қазақстан аумағынан 100 жылдан астам уақыт бұрын жоғалып кеткен. Бұған браконьерлік, табиғи мекендерінің жойылуы және үй жануарларымен жайылым үшін бәсеке себеп болған.

2017 жылдан бері бұл сирек кездесетін дала жануарын қайта жерсіндіру жұмысы жалғасып келеді. Әр жылы еліміздің басқа өңірлерінен әкелінген құландардың арқасында Орталық Қазақстанда жаңа популяция қалыптасып, біртіндеп нығайып келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Қызыл кітапқа" енген жануарлар фототұзаққа ілікті
11:13, 13 наурыз 2023
"Қызыл кітапқа" енген жануарлар фототұзаққа ілікті
ШҚО тұрғыны Қызыл кітапқа енген құсты заңсыз алып жүрген
18:52, 13 тамыз 2025
ШҚО тұрғыны Қызыл кітапқа енген құсты заңсыз алып жүрген
Алматы облысында Қызыл кітапқа енген жануарды аулаған браконьерлер ұсталды
11:35, 27 қыркүйек 2024
Алматы облысында Қызыл кітапқа енген жануарды аулаған браконьерлер ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: