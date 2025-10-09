#Қазақстан
Қоғам

Ұлытау облысында мал ұрлығы азайды

09.10.2025 12:43
Ұлытау облысының прокуратурасы құқық қорғау органдарымен бірлесіп, мал ұрлығына қарсы жүйелі шаралар қабылдап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Прокуратураның мәліметінше, өңірде мал ұрлығын азайту мақсатында арнайы жол картасы жүзеге асырылуда. Бұл құжат барлық мүдделі органдардың жұмысын үйлестіруге және қылмыстардың алдын алуға бағытталған.

Жол картасы аясында полицейлер ұйымдасқан қылмыстық топты анықтап, олардың ірі көлемдегі мал ұрлығына қатысы барын дәлелдеді. Тергеу нәтижесінде күдіктілердің кінәсі сотта толығымен дәлелденіп, үкім шығарылды.

Қабылданған бірлескен шаралардың арқасында биыл облыс аумағында мал ұрлығы 30%-ға төмендеді.

Прокуратура өкілдері ауыл шаруашылығы саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу, азаматтардың мүлкін қорғау және заңдылықты сақтау бағытындағы жұмыстарды жалғастырып жатқанын атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
