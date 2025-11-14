#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Ұлытау облысында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 13:49 Фото: pexels
Ұлытау облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының жедел уәкілдері жүргізген жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде Жаңаарқа ауданында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді.

Тергеу барысында анықталғандай, топ құрамына Жаңаарқа ауданы мен Қарағанды қаласының 18–22 жас аралығындағы тұрғындары кірген.

Биылғы жылдың қыркүйек пен қараша айлары аралығында олар аудан аумағында бірнеше рет мал ұрлаған. Күдіктілер түнгі уақытта жайылып жүрген малды атып, сойып алған, сондай-ақ қора-жайлардан да мал ұрлаған.

Тергеу нәтижесінде олардың 7 бас ірі қара мен 2 жылқыны жымқыруға қатысы бар екені дәлелденді. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.

Полиция тұрғындарды өз мүлкіне, соның ішінде мал басына мұқият қарауға, малды қараусыз қалдырмауға, сондай-ақ қауіпсіздік шараларын – бейнебақылау мен жарықтандыру орнату сияқты шараларды қолдануға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында мал ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды
14:20, 27 мамыр 2025
Түркістан облысында мал ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды
15:16, 29 шілде 2025
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
15:55, 05 тамыз 2025
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: