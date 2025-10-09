#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Қоғам

Алматыда сарқынды суларды зерттеуге 120 млн теңге бөлінді

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 14:34 Фото: primeminister.kz
Қазақстанның Премьер-министрі Олжас Бектенов Алматыдағы Сорбұлақ су қоймасындағы суға қатысты депутаттық сауалға берген жауабында жүргізілген зерттеулер туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, Сорбұлақ жинақтағышынан алынған су сынамаларының микробиологиялық, паразитологиялық және пестицидтік көрсеткіштері бойынша зерттеулерді Денсаулық сақтау министрлігі 2024 жылы жүргізген. Зерттеу нәтижесінде кейбір сынамалардың, оның ішінде микробиологиялық және паразитологиялық көрсеткіштері бойынша, санитарлық талаптарға сай келмейтіні анықталған.

"2025 жылдың бірінші жартыжылдығында вирустық көрсеткіштер бойынша топырақтан екі сынама алынып, зерттелді – ешқандай сәйкессіздік анықталған жоқ. Сонымен қатар, Экология және табиғи ресурстар министрлігі Алматы қаласының әкімдігіне жинақтағыштағы суды тек тазарту жұмыстары жүргізіліп, санитарлық және паразитологиялық нормативтерге сәйкестік қамтамасыз етілген жағдайда ғана пайдалануға болатыны туралы ақпарат берді. Әйтпесе, суды пайдалану қоршаған орта мен халық денсаулығы үшін ұзақмерзімді жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін", – делінген Премьер-министрдің жауабында.

Осыны ескере отырып, гидрогеологиялық және геологиялық зерттеулер, сондай-ақ инженерлік инфрақұрылымға қайта тексеру жүргізілетін болады. Бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін қалалық мәслихаттың шешімімен жергілікті бюджеттен 120 млн теңге бөлінді.

"2025 жылғы 3 шілдеде әкімдік "Сорбұлақ су қоймасындағы судың және түбіндегі шөгінділердің сапасын бағалау мақсатында гидрогеологиялық және геологиялық зерттеулер жүргізу" нысаны бойынша мердігер ұйым – "Қазгипроводхоз институты" ЖШС-мен келісімшарт жасасты. Зерттеулерді жүргізу мерзімі – 9 ай. Жұмыстарды аяқтау 2026 жылғы сәуірге жоспарланған", – деп атап өтті Премьер-министр.

Бұған дейін Павлодар облысында өрттен алты адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада қандай инфекция таралып жүргені туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасы түсініктеме берді
16:22, Бүгін
Астанада қандай инфекция таралып жүргені туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасы түсініктеме берді
Бектенов байланыс және интернет сапасы туралы: Тұрғындардан арыз-шағымдар үнемі түсіп тұрады
11:23, 18 маусым 2024
Бектенов байланыс және интернет сапасы туралы: Тұрғындардан арыз-шағымдар үнемі түсіп тұрады
Fly Arystan лоукостері Air Astana-дан қашан бөлінеді
12:01, 19 қазан 2023
Fly Arystan лоукостері Air Astana-дан қашан бөлінеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: