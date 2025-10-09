Алматыда сарқынды суларды зерттеуге 120 млн теңге бөлінді
Қазақстанның Премьер-министрі Олжас Бектенов Алматыдағы Сорбұлақ су қоймасындағы суға қатысты депутаттық сауалға берген жауабында жүргізілген зерттеулер туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, Сорбұлақ жинақтағышынан алынған су сынамаларының микробиологиялық, паразитологиялық және пестицидтік көрсеткіштері бойынша зерттеулерді Денсаулық сақтау министрлігі 2024 жылы жүргізген. Зерттеу нәтижесінде кейбір сынамалардың, оның ішінде микробиологиялық және паразитологиялық көрсеткіштері бойынша, санитарлық талаптарға сай келмейтіні анықталған.
"2025 жылдың бірінші жартыжылдығында вирустық көрсеткіштер бойынша топырақтан екі сынама алынып, зерттелді – ешқандай сәйкессіздік анықталған жоқ. Сонымен қатар, Экология және табиғи ресурстар министрлігі Алматы қаласының әкімдігіне жинақтағыштағы суды тек тазарту жұмыстары жүргізіліп, санитарлық және паразитологиялық нормативтерге сәйкестік қамтамасыз етілген жағдайда ғана пайдалануға болатыны туралы ақпарат берді. Әйтпесе, суды пайдалану қоршаған орта мен халық денсаулығы үшін ұзақмерзімді жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін", – делінген Премьер-министрдің жауабында.
Осыны ескере отырып, гидрогеологиялық және геологиялық зерттеулер, сондай-ақ инженерлік инфрақұрылымға қайта тексеру жүргізілетін болады. Бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін қалалық мәслихаттың шешімімен жергілікті бюджеттен 120 млн теңге бөлінді.
"2025 жылғы 3 шілдеде әкімдік "Сорбұлақ су қоймасындағы судың және түбіндегі шөгінділердің сапасын бағалау мақсатында гидрогеологиялық және геологиялық зерттеулер жүргізу" нысаны бойынша мердігер ұйым – "Қазгипроводхоз институты" ЖШС-мен келісімшарт жасасты. Зерттеулерді жүргізу мерзімі – 9 ай. Жұмыстарды аяқтау 2026 жылғы сәуірге жоспарланған", – деп атап өтті Премьер-министр.
