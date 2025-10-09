#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Оқиғалар

Павлодар облысында өрттен алты адам қаза тапты

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 13:56 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 9 қазан күні таңертең Павлодар облысында болған ірі өрт салдарынан алты адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) мәліметінше, өрт туралы хабар таңғы сағат 6:30 шамасында түскен. Тілсіз жау ауылдан жеті шақырым қашықтықта орналасқан шаруа қожалығында тұтанған.

Оқиға орнына дереу жеткен құтқарушылар тұрғын үйдің толығымен өртке оранғанын және шатырдың бір бөлігі опырылып түскенін анықтаған. Жалын жақын маңдағы шаруашылық құрылыстарға да таралған. Өрттің жалпы аумағы – 920 шаршы метр.

Үй ішінде жеті адам болған. Өкінішке қарай, олардың тек бірі – 1972 жылы туған ер адам ғана аман қалып, ауруханаға жеткізілді.

"Оқиға орнынан алты адамның мәйіті табылды. Қазіргі уақытта олардың тұлғалары анықталып жатыр. Тергеу органдары өрттің мән-жайын анықтауға кірісті", – деп мәлімдеді ТЖД өкілдері.

Қызыл жалынды ауыздықтау кезінде өрт сөндірушілер 27 литрлік сегіз газ баллонын сыртқа шығарып үлгерген.

Бұған дейін Павлодарда кондитерлік цехта өрт шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Путин мен Әлиев Ақтаудағы AZAL ұшағы апатын талқылады
17:26, Бүгін
Путин мен Әлиев Ақтаудағы AZAL ұшағы апатын талқылады
Гавай аралындағы алапат өрттен алты адам қаза тапты
15:25, 10 тамыз 2023
Гавай аралындағы алапат өрттен алты адам қаза тапты
Алматы облысында металл қабылдау пунктінде жарылыс болды: үш адам қаза тапты
13:57, 11 қыркүйек 2025
Алматы облысында металл қабылдау пунктінде жарылыс болды: үш адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: