Қоғам

2026 жылы газдандыруға қосымша қаражат бөлінеді

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 13:55 Фото: pixabay
Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында елдегі газдандыру жобаларын қаржыландыру жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, Мемлекет басшысының "Әділетті Қазақстан: заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм" атты Жолдауын іске асыру аясында 2025 жылға арналған республикалық бюджеттен 3,1 млрд теңге бөлінген.

"Бұл қаражат Жезқазған және Қаражал қалаларында, сондай-ақ Жайрем, Кеңгір және Атасу елді мекендерінде газ тарату желілері мен автоматтандырылған газ тарату станцияларын (АГТС) салуға бағытталған. Бүгінгі таңда 1,3 млрд теңге игерілді. Жобаларды әрі қарай жүзеге асыру үшін 2026 жылғы республикалық бюджеттен 5 млрд теңге бөлу жоспарланып отыр", – делінген Үкімет басшысының жауабында.

Сонымен қатар 2026 жылғы республикалық бюджетті нақтылау кезінде қосымша қаржыландыру мәселесі де қаралатын болады.

"Әлеуметтік маңызы бар нысандарды ескере отырып, Энергетика министрлігіне жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, жобаларды бюджеттен тыс көздер есебінен – атап айтқанда, "Самұрық-Қазына" АҚ немесе жергілікті бюджет қаражаты арқылы қаржыландыру мүмкіндігін қарастыру тапсырылды", – деді Бектенов.

Сондай-ақ су ресурстарын және елді мекендерді газдандыру бағытындағы жұмыстар Су ресурстары және ирригация министрлігі, Энергетика министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың тұрақты бақылауында.

Бұған дейін газ саласын дамыту жөніндегі Кешенді жоспар бекітілгені хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
