#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Қоғам

Қазақстанда шамамен 2,5 мың аталым дәрі-дәрмек өндіріледі

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 12:54 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында елімізде дәрілік заттардың өндірісін арттыру жұмыстары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол фармацевтика өнеркәсібін ел экономикасы үшін стратегиялық маңызды сала деп атап өтті.

"2029 жылға қарай дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдардың отандық өндіріс үлесін 50%-ға жеткізу мақсатында мемлекет бизнес-климатты жақсарту бойынша шараларды күшейтті. Заңнама инвестициялық преференциялар қарастырады: салық жеңілдіктері, ұзақ мерзімді келісімшарттар, дәрі-дәрмектерді нарыққа шығару мерзімін екі жылдан 100 жұмыс күніне қысқарту, 34 өндірушімен 90 ұзақ мерзімді келісімшарт жасалып, шамамен 2,5 мың аталым фармацевтикалық өнім өндірілетін болды", – деп жазылған жауапта.

Премьер-министрдің айтуынша, инновациялық препараттарды локализациялау үшін ірі халықаралық фармацевтикалық компаниялармен белсенді ынтымақтастық орнатылған, оның ішінде технологияларды трансферттеу және оқыту жұмыстары жүргізілуде.

"Жаңа Салық кодексіне сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап дәрі-дәрмек, медициналық бұйымдар, олардың құрамдас бөліктері мен техникалық қосалқы құралдарды сату және импортқа ҚҚС мөлшері 5%-ға, ал 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 10%-ға төмендетіледі", – деді премьер.

Еске сала кетсек, бұған дейін Қазақстанда дәріханаларға шағым жасауға және дәрі-дәрмектердің бағасын онлайн тексеруге мүмкіндік берілетіндігі хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда уран қоры қанша жылға жетеді
13:09, Бүгін
Қазақстанда уран қоры қанша жылға жетеді
2026 жылы газдандыруға қосымша қаражат бөлінеді
13:55, 07 қараша 2025
2026 жылы газдандыруға қосымша қаражат бөлінеді
Алматыда сарқынды суларды зерттеуге 120 млн теңге бөлінді
14:34, 09 қазан 2025
Алматыда сарқынды суларды зерттеуге 120 млн теңге бөлінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: