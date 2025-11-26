#Халық заңгері
Қоғам

Алакөлде қорғаныш бөгетін салуға бюджеттен 19 млрд теңге бөліну жоспарланып отыр

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 13:25 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында Алакөлдегі жағалау сызығының шайылуына қарсы күрес жөніндегі жоспарлармен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол қазіргі уақытта жағалау сызығын нығайту жобалары Абай облысында және Жетісу облысында жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Елдің басқа өңірлерінде бұл бағытта жедел араласуды қажет ететін өткір мәселелер байқалмайды.

"Үкімет қаулысына сәйкес Алакөл көлінің жағалау сызығын нығайту жұмыстары көзделген. Бүгінгі күні жобалық-сметалық құжаттама әзірленді – жобаның шамамен құны 7,4 млрд теңге. Қараша айында сараптаманың қорытындысы күтілуде", – деді премьер.

Оның жауабына сәйкес, Жетісу облысында 2028–2029 жылдары Алакөл ауданының Көктұма ауылында қорғаныш бөгетінің құрылысы жоспарланған.

"2025 жылы Су ресурстары және ирригация министрлігі жобаны іске асыруды бастау үшін республикалық бюджеттен 1,5 млрд теңге бөлді, жобаның жалпы құны – 19,1 млрд теңге. 2026–2028 жылдарға республикалық бюджеттен жобаны жалғастыру үшін 3 млрд теңге қарастырылған. Бұл қаражат ҚР "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заң жобасын Парламентте талқылау барысында қаралатын болады", – деп толықтырды Бектенов.

Бұған дейін алматылық балықшылардың балық аулауға шығып, жоғалып кеткенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
