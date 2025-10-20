#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері

Спорт

Бірқатар олигархтар қазақстандық футбол клубтарын сатып алуды жоспарлап отыр

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында отандық футболды дамытуға бірқатар қазақстандық олигархтардың қызығушылық танытып отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Үкімет басшысы футбол клубтарын жекешелендіру жөніндегі жұмысты Туризм және спорт министрлігі жүргізіп жатқанын еске салды.

"Мемлекет басшысының елдегі барлық футбол клубтарын жедел жекешелендіру туралы тапсырмасына сәйкес, қазіргі уақытта Туризм және спорт министрлігі Қазақстан футбол федерациясымен және облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерімен бірлесіп, өңірлік және ұлттық деңгейде футбол клубтарын коммерцияландыру бойынша әлеуетті инвесторлармен жұмыс жүргізіп жатыр", — деді Олжас Бектенов.

Премьер-министр ұсынған ақпаратқа сәйкес, келесі инвесторлар қызығушылық білдірген:

"Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы" АҚ (Сергей Кан) – "Қызыл-Жар" футбол клубын сатып алу мүмкіндігін қарастыруда;

  • Freedom Finance (Тимур Турлов) – "Шахтер" клубына арналған стадион мен футбол академиясын салуға ниетті;
  • Kaspi Group (Михаил Ломтадзе) – "Жеңіс" клубын сатып алып, Астанада футбол инфрақұрылымын дамыту жобасын жоспарлап отыр;
  • "TAU GROUP LTD" (Ислам Қозбақов) – "Қайсар" клубын сатып алуға қызығушылық танытқан.

Бұдан бөлек, "Тараз", "Елімай" және "Ертіс" клубтарына да бірқатар инвесторлар тарапынан қызығушылық байқалған.

"Мемлекет басшысының футбол клубтарын жекешелендіру жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында 2021–2025 жылдарға арналған Жекешелендірудің кешенді жоспары жаңартылуда. Қазіргі таңда жобалық қаулы мүдделі мемлекеттік органдармен келісу сатысында", — деп толықтырды премьер-министр.

Еске сала кетсек, ағымдағы жылдың наурыз айында жеті қазақстандық футбол клубының сатылымға шығарылатыны хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
