#Халық заңгері
#Халық заңгері
Қоғам

Астанада жаңа ақылы автотұрақтар мен минуттық төлем жүйесі енгізіледі

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 11:37 Фото: Zakon.kz
Астанада автотұрақтардың жұмыс тәртібі өзгереді. Бұл туралы қала әкімі Жеңіс Қасымбек депутаттық сауалға берген жауабында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың 1 қазанында Мәжіліс депутаты Асылбек Нұралин елордадағы автотұрақтар мәселесін көтерді. Ол қала тұрғындарының — көлігін бірнеше минутқа ғана қойғанына қарамастан, бір сағаттық ақы төлеуге мәжбүр болатынына шағымданғанын айтты. Депутат пайдаланылмаған уақыт үшін көлік иелеріне қаражатты қайтару жүйесін енгізуді және тарифтердің ашықтығын қамтамасыз етуді ұсынды.

Астана әкімдігі депутаттың ұсынысына жауап берді.

"Қалада шлагбаумы бар, нөмірлерді автоматты түрде анықтайтын фото және бейнебақылау жүйелері орнатылған алаңдық типтегі ақылы автотұрақтарды енгізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ, қаланың ашық типтегі коммуналдық автотұрақтарында да бұл жүйені енгізу көзделген. Онда төлем поминуттық есеппен жүргізіледі. Осыған байланысты пайдаланылмаған уақыт үшін ақшаны қайтару қажеттілігі болмайды", – делінген Астана әкімі Жеңіс Қасымбектің қол қойған құжатында.

Тарифтердің ашықтығы мен автотұрақтардан түсетін төлемдер және айыппұлдар бойынша түсімдер туралы мәселені түсіндіре келе, әкім қазіргі таңда елордадағы автотұрақтар мен автотұрау орындары меншік түріне қарай коммуналдық және жекеменшік болып бөлінетінін айтты.

Жекеменшік автотұрақтар – жеке заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер иелігіндегі жер учаскесінде ұйымдастырылған тұрақтар. Мұндай иелер автотұрақ кеңістігін пайдаланғаны үшін өз бетінше ақы белгілей алады.

Жекеменшік тұрақтардағы баға сағатына 300 теңгеден 5000 теңгеге дейін өзгереді.

Коммуналдық автотұрақтар – уәкілетті орган ұйымдастырған, коммуналдық меншіктегі тұрақтар.


"Қазіргі уақытта шлагбаумы бар коммуналдық ақылы тұрақтарда сағатына 300 теңге, ал ашық типтегі коммуналдық тұрақтарда 100 теңге мөлшерінде тариф қарастырылып жатыр", – деді әкім.

Сондай-ақ әкімдік Астанадағы коммуналдық ақылы автотұрақтарды пайдалану ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобасын әзірлеген. Бұл жобада минуттық төлем жүйесі көзделген.

Жаңа төлем жүйесі "Парковочное пространство Астаны" ЖШС-мен жасалған мемлекеттік-жекеменшік әріптестік келісімшарты тоқтатылғаннан кейін енгізіледі.

Айта кетейік, 2025 жылдың басында Астана әкімдігіне аталған серіктестік келісімшартты бұзу міндеттелген болатын. Бұл шешімге 2023 жылы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің қалалық департаменті жүргізген тергеу себеп болды. Тергеу нәтижесінде Астана қаласының Көлік және жол-транспорт инфрақұрылымын дамыту басқармасы "Парковочное пространство Астаны" компаниясына заңсыз артықшылықтар бергені анықталған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
