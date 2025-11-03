#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда 6 мыңнан астам сайтқа қолжетімділік шектелді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 14:08 Фото: freepik
Қазақстанда тыйым салынған интернет-ресурстарға қарсы шаралар қабылданып жатыр. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі депутаттық сауалға берген жауабында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, биылғы жылдың басынан бері ақпараттық кеңістікте азаматтарды қорғау мақсатында интернет-алаяқтыққа қатысты 7964 материал анықталған.

"Қарау нәтижесінде 6087 интернет-ресурс пен сілтемеге қолжетімділікті шектеу туралы 179 нұсқама берілді, сондай-ақ заңсыз материалдары бар сайттарға үш ескерту жолданды", – делінген министрлік жауабында.

Сонымен қатар, онлайн-платформаларды қылмыстық мақсатта пайдаланудың алдын алу үшін әлеуметтік желілер әкімшіліктеріне 1874 материал бойынша 145 хабарлама мен ескерту жіберілген.

Еске сала кетейік, бұған дейін хабарланғандай, 2026 жылдан бастап интернет-платформалар иелері әр айдың 5-іне дейін салық органдарына сатылған тауарлар, көрсетілген қызметтер және жеке тұлғаларға жасалған төлемдер туралы мәліметті белгіленген нысанда ұсынуға міндетті болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
