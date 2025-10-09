Алматылық фотограф елімізде сирек кездесетін құстардың бірегей суреттерін жариялады
Танымал қазақстандық фотограф Оңтүстік Қазақстанға қызықты орнитологиялық экспедицияға барып қайтты. Бұл сапар нәтижесіз болмады. Шебер 2025 жылғы 9 қазанда осы өңірдің құстарына арналған үлкен фото топтамасын жұртшылық назарына ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Дмитрий Доценконың айтуынша, ол командасымен бірге Шоқпақ орнитологиялық стансасына, Қызылкөл көліне, Мойынқұм шөліне және Келіншектау тауларына барған.
"Бес күн ішінде құстардың тамаша суреттерін көптеп түсіре алдық – олардың арасында сирек кездесетін, Қызыл кітапқа енген түрлер де бар. Әсіресе аспанда ұшып бара жатқан бірқазандар ерекше есте қалды – ондайды алғаш рет көрдім", – дейді фотограф.
Сондай-ақ, оның айтуынша, Қызыл кітапқа енген ақбас күйкентайлар мен қара құзғындар тым алыста болса да, оларды да суретке түсіру мүмкін болған.
"Бұл сапарымда мен түрлі қанатты кейіпкерлермен жолықтым: олжасын қапысыз алатын асқан дәлдік иесі – қырағы қыранды, әртүрлі түркістан кұлыларын, ұшып бара жатқан сұрқұтанды көрдім. Сонымен бірге кербез әрі айбатты сұңқылдақ аққуларды да кездестірдім – біреуі тіпті жақын келуге мүмкіндік беріп, тамаша портрет түсіруге жағдай жасады", – дейді Доценко.
Фотографтың айтуынша, жалпы Қазақстанда 500-ден астам құс түрі мекендейді.
Дәстүр бойынша жарияланған фото топтамадан кейін маманның еңбегіне көптеген пікірлер жазылды. Желі қолданушылары үйден шықпай-ақ табиғаттың сұлулығын көруге мүмкіндік бергені үшін алғыстарын білдірді.
