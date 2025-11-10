Қазақстандық фотограф Үлкен Алматы көліне барар жолдағы тылсым табиғат суреттерін жариялады
Қазақстандық фотограф Дәулет Арстамбеков Алматы маңындағы Үлкен Алматы көліне жаяу сапарға шығып, жол-жөнекей табиғаттың ғажайып көріністерін суретке түсірді. Ол өзінің таңғажайып туындыларымен желідегі парақшасында бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Фотографтың айтуынша, неге екені белгісіз, қысқы пейзаждар жазғы жасыл алқаптар мен жайқалған шабындықтарға қарағанда анағұрлым тартымдырақ.
"Әсіресе, қар басқан ормандар ерекше әдемі. Өкінішке қарай, біздің тауларда ормандар сирек әрі биік те емес — бұл орман өрттері мен дауылдардың салдары. Германиядағыдай қалың орман болса ғой дейсің. Қазір ондай ормандарды еліміздің солтүстігі мен шығысында ғана кездестіруге болады. Сондықтан барға қанағат етіп, бар сұлулыққа қуанып жүрміз", – деп жазды фотограф.
Оның тұманға оранған ақбас таулар мен қысқы табиғатты бейнелеген суреттері жазылушыларын тәнті етпей қоймады:
- Таңғажайып!
- Ертегі тәріздес!
- Атмосферасы телефонның арғы жағынан-ақ сезіліп тұр!
- Тамаша кадрлар!
- Бұл әсемдікті өз көзіммен көріп қайттым... бірақ мынадай фотолар түсіре алмадым(
- Қандай ғажап!
