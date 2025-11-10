#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Қазақстандық фотограф Үлкен Алматы көліне барар жолдағы тылсым табиғат суреттерін жариялады

Қазақстандық фотограф Үлкен Алматы көліне барар жолдағы тылсым табиғат суреттерін жариялады , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 16:57 Сурет: pixabay
Қазақстандық фотограф Дәулет Арстамбеков Алматы маңындағы Үлкен Алматы көліне жаяу сапарға шығып, жол-жөнекей табиғаттың ғажайып көріністерін суретке түсірді. Ол өзінің таңғажайып туындыларымен желідегі парақшасында бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фотографтың айтуынша, неге екені белгісіз, қысқы пейзаждар жазғы жасыл алқаптар мен жайқалған шабындықтарға қарағанда анағұрлым тартымдырақ.

"Әсіресе, қар басқан ормандар ерекше әдемі. Өкінішке қарай, біздің тауларда ормандар сирек әрі биік те емес — бұл орман өрттері мен дауылдардың салдары. Германиядағыдай қалың орман болса ғой дейсің. Қазір ондай ормандарды еліміздің солтүстігі мен шығысында ғана кездестіруге болады. Сондықтан барға қанағат етіп, бар сұлулыққа қуанып жүрміз", – деп жазды фотограф.

Оның тұманға оранған ақбас таулар мен қысқы табиғатты бейнелеген суреттері жазылушыларын тәнті етпей қоймады:

  • Таңғажайып!
  • Ертегі тәріздес!
  • Атмосферасы телефонның арғы жағынан-ақ сезіліп тұр!
  • Тамаша кадрлар!
  • Бұл әсемдікті өз көзіммен көріп қайттым... бірақ мынадай фотолар түсіре алмадым(
  • Қандай ғажап!

Бұған дейін Қазақстандықтарға алаяқтықтың кезекті түрі туралы ескертілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматылық фотограф Асы жайлауының көзтартарлық суреттерін жариялады
12:10, 11 маусым 2025
Алматылық фотограф Асы жайлауының көзтартарлық суреттерін жариялады
Алматылық фотограф Хан Тәңірінің таңғажайып суреттерімен бөлісті
09:36, 25 шілде 2024
Алматылық фотограф Хан Тәңірінің таңғажайып суреттерімен бөлісті
"Шошып кеттім!". Үлкен Алматы көліне бара жатқан алматылықтың алдынан қар барысы шыққан
19:30, 22 маусым 2023
"Шошып кеттім!". Үлкен Алматы көліне бара жатқан алматылықтың алдынан қар барысы шыққан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: