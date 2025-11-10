#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Қазақстандықтарға алаяқтықтың кезекті түрі туралы ескертілді

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 16:24 Фото: pexels
Қазақстандықтарға алаяқтардың жаңа айла-тәсілі жайлы ескертілді. Бұл жолы қаскөйлер жұмыс іздеушілерді нысанға алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 10 тамызда Абай облысы ПД баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Интернет-алаяқтар танымал платформаларда және әлеуметтік желілерде минималды талаптармен жоғары табыс ұсына отырып, жұмысқа орналасу туралы хабарландырулар жариялайды. Жауап бергеннен кейін, іздеушілерге жалған сайттарға сілтемелер, жеке деректерді жинауға арналған сауалнамалар жіберіледі немесе зиянды бағдарламалық қамтылымы бар "жұмыс істеуге арналған мобильді қосымшаны" орнатуды ұсынады",- деп ескертті полицейлер.

Осылайша, зиянкестер банктік деректерге, мессенджерлерге және құрылғыны басқаруға мүмкіндік ала алады.

Сонымен қатар, шетелде жұмыс істеу туралы жалған ұсыныстар да өзекті болып қалуда. Азаматтарды IT, модельдік, қонақ үй бизнесі саласында немесе call- орталықтарға жұмысқа орналасу түрімен шетелге әкету үшін жалдайды, онда олар еңбек және сексуалдық құлдықта болуы, қанауға және зорлық- зомбылыққа ұшырауы мүмкін.

"Кейбір жағдайларда зардап шеккендерді басқа азаматтарды мәжбүрлеп алдау немесе дене мүшелерін трансплантациялау схемаларында пайдаланады",- делінген ақпаратта.

Қылмыскерлердің құрбаны болмау үшін келесілер ұсынылады:

  • құжаттарды жібермес немесе қосымшаларды жүктемес бұрын жұмыс берушінің заңдылығын және сайттың мекен-жайын тексеру;
  • жұмысқа, оқуға немесе визаға ресімдеу үшін қаражат аудармау;
  • қосымшаларды тек Google Play, App Store ресми дүкендерінен орнату;
  • ресми шарт жасасқанға дейін жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері мен деректерін және банк карталарын ұсынбау;
  • қызметкерледі іріктеу бойынша қызмет көрсететін делдалдың немесе агенттіктің заңдылығына көз жеткізу және агенттіктің тіркеу деректерімен шетелдік жұмыс беруші арасында жасалған шартты сұрату;
  • кез келген күмән туындаған кезде полицияға хабарлау.

Бұған дейін Қазақстанның орталық өңірін аумақтық дамытудың өңіраралық схемасы бекітілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанға қолайсыз ауа райының тағы бір жаңа толқыны жақындап келеді - синоптиктер
18:25, Бүгін
Қазақстанға қолайсыз ауа райының тағы бір жаңа толқыны жақындап келеді - синоптиктер
"Матрешка" схемасы: қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертілді
15:30, 03 наурыз 2025
"Матрешка" схемасы: қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертілді
Қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертілді
14:26, 01 шілде 2024
Қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: