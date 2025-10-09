#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Қоғам

Алматыда экологиялық айлық басталады: тазалық, көгалдандыру және жаңа экожобалар

Алматы әкімдігінде қала әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен &quot;Таза Қазақстан&quot; экологиялық бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері бойынша кеңес өтті. Онда қаланың санитарлық жағдайы, жалпы қалалық сенбілікке дайындық және экологиялық айлықты өткізу барысы талқыланды., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 16:56 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы әкімдігінде қала әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен "Таза Қазақстан" экологиялық бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері бойынша кеңес өтті. Онда қаланың санитарлық жағдайы, жалпы қалалық сенбілікке дайындық және экологиялық айлықты өткізу барысы талқыланды.

Қалалық экология және қоршаған орта басқармасы хабарлағандай, 11 қазан мен 11 қараша аралығында тазалық, абаттандыру және экологиялық мәдениетті арттыру бағытында 19 іс-шараны қамтитын жоспар бекітілді.

Айлық аясында "Жасыл мектеп" және "Жасыл аула" акциялары, көшені, арық желісін, аялдама мен жүргіншілер өткелін санитарлық тазалау, сондай-ақ экомәдениетке арналған интерактивті сабақтар өткізіледі.

11 қазанда Алматының барлық аудандарында жалпы қалалық сенбілік ұйымдастырылады. Оған 5 мыңнан астам адам қатысады деп жоспарланған. Қала бойынша 23 мекенжайда аумақтарды тазалау, ағаш пен бұта отырғызу және мәдени-танымдық іс-шаралар өтеді.

Сенбілік өтетін орындардың қатарында: Боралдай өзені бойындағы сквер (Алатау ауданы), Абылай хан даңғылы (Алмалы ауданы), Сейфуллин даңғылы мен Жансүгіров көшесінің қиылысы (Жетісу ауданы), "Достық" саябағы (Бостандық ауданы), Есентай өзені (Медеу ауданы), "Тастыбұлақ" сквері (Наурызбай ауданы), "Жас қанат" шағынауданы (Түрксіб ауданы) бар.

Бұдан бөлек, қыркүйек айының соңынан бері 100 мың бұта отырғызу жұмысы жүргізілуде. Қазіргі уақытта 10,5 мыңнан астам өсімдік егіліп, 15 мың отырғызу шұңқыры дайындалды. Жұмыс сегіз ауданның 13 учаскесін қамтиды.

Кеңес барысында жеке секторлармен ынтымақтастықтың жаңа бағыттары таныстырылды. Fabriqa жобасы аясында тоқыма қалдығын жинауға арналған 32 контейнер орнатылып, тәулігіне 1,5 тоннадан астам мата қалдығы шығарылады. Сонымен қатар "Бақытты отбасы" әлеуметтік орталығымен бірлесіп, әйелдерді жұмыспен қамту және қайта өңделген материалдардан өнім жасау бағдарламасы іске асырылып жатыр.

Eco Network экохабының жетекшісі Евгений Мұхамеджановтың айтуынша, Алматыда қалдықты бөлек жинау инфрақұрылымы дамып келеді. Қазірдің өзінде 560 тоннадан астам материал қайта өңдеуге жіберілген. Қалада 70 фандомат орнатылып, олар арқылы 176 мың пластик бөтелке мен 45 мың алюминий қалбыр жиналған.

Кеңес қорытындысында Дархан Сатыбалды экологиялық айлық шеңберіндегі барлық іс-шаралардың сапалы өтуін қамтамасыз етуді тапсырды. Әсіресе қоғамдық кеңістіктердің, арық желілерінің және аулалардың санитарлық жағдайына ерекше назар аудару қажеттігін атап өтті.

Қала әкімі атап өткендей, "Таза Қазақстан" бағдарламасы – тазалық мәдениетін қалыптастыруға және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға бағытталған маңызды бастама.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы әкімі "Таза Қазақстан" бастамасын жүзеге асыруға жастарды көптеп тартуды тапсырды
12:54, 25 шілде 2025
Алматы әкімі "Таза Қазақстан" бастамасын жүзеге асыруға жастарды көптеп тартуды тапсырды
Алматыда "Таза Қазақстан" бағдарламасы қорытындыланды
13:33, 02 қазан 2025
Алматыда "Таза Қазақстан" бағдарламасы қорытындыланды
Алматы әкімі санитарлық тазалық пен көгалдандыруға бақылауды күшейтуді тапсырды
16:16, 12 қыркүйек 2025
Алматы әкімі санитарлық тазалық пен көгалдандыруға бақылауды күшейтуді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: