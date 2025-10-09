#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
541.54
629.16
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
541.54
629.16
6.64
Қоғам

Жамбыл облысында 24,5 миллион теңгенің малын ұрлаған топ мүшелері сотталды

Жамбыл облысында 24,5 миллион теңгенің малын ұрлаған топ мүшелері сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 19:31 Сурет: polisia.kz
Жамбыл облысында 24,5 миллион теңгенің малын ұрлаған топ басшысы 7 жылға сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Талас ауданы полиция бөліміне осы аудан тұрғындарының шаруа қожалықтарына тиесілі түйе, жылқы және сиыр малдарын ұрлау фактілері бойынша бірнеше арыз түскен.

Прокуратураның үйлестіруімен облыстық ПД криминалдық полиция басқармасы және Талас аудандық полиция бөлімі қызметкерлерінің жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде өңірде мал ұрлығын кәсіп еткен топтың әрекеті әшкереленді.

Талас пен Мойынқұм аудандарының 42, 48, 33 және 30 жастағы бес тұрғыны алдын ала сөз байласу арқылы 2024 жылғы ақпаннан бастап бір жылдан астам уақыт бойы жайылымдардан 38 бас түйе, 16 бас жылқы және бір бас сиырды заңсыз иемденген.

Келтірілген жалпы материалдық шығын — 24 млн 550 мың теңге. Тергеу барысында ұрланған малдың басым бөлігі табылып, иелеріне қайтарылды.

Барлық фактілер бойынша Қылмыстық кодекстің 188-1-бабымен (Мал ұрлығы) сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп, іс сотқа жолданды. Сот үкімімен қылмысты ұйымдастырушы 7 жылға бас бостандығынан айырылды, ал оның үш сыбайласына 3 жылдан шартты түрде, біреуіне 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда "Орталық Азия – Ресей" форматындағы алғашқы ректорлар форумы өтпек
20:29, Бүгін
Қазақстанда "Орталық Азия – Ресей" форматындағы алғашқы ректорлар форумы өтпек
Ақмола полицейлері 7 млн теңгенің малын ұрлаған күдіктілерді ұстады
18:26, 21 тамыз 2023
Ақмола полицейлері 7 млн теңгенің малын ұрлаған күдіктілерді ұстады
Ақмола облысында кеніштен 130 млн теңгенің алтынын ұрлаған топ ұсталды
10:51, 02 желтоқсан 2023
Ақмола облысында кеніштен 130 млн теңгенің алтынын ұрлаған топ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: