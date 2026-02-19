#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Павлодарда әпкесінің зергерлік салонынан әшекей ұрлаған сіңлісі сотталды

Павлодарда әпкесінің зергерлік салонынан әшекей ұрлаған сіңлісі сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 19:38 Сурет: Zakon.kz
Павлодарда әпкесінің зергерлік салонынан әшекей ұрлаған сіңлісі сотталды. Оның келтірген шығыны 160 миллион теңгеден асады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 37 жастағы зергерлік дүкен сатушысына қатысты қылмыстық іс қаралды. Оған жалпы құны 160 миллион теңгеден асатын 669 алтын және күміс бұйымды ұрлады деген айып тағылған. Айыпталушы бірнеше ай бойы зергерлік әшекейлерді дүкеннен алып шығып отырған. Оның айтуынша, қаражат онлайн ойындарға бәс тігуге қажет болған, деп жазды Pavlodarnews.kz.

Дүкендегі жетіспеушілік бірден анықталмаған. Аудиторлық тексеріс келтірілген шығын көлемін растаған. Алайда сот барысында сатушы тек 92 бұйымды ұрлағанын мойындады.

Соған қарамастан сот оны ҚР Қылмыстық кодексінің 189-бабы 4-бөлігі 2-тармағы бойынша – сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету бабымен кінәлі деп таныды.

Сот үкімімен әйелге орташа қауіпсіздік мекемесінде 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сондай-ақ оған 5 жыл мерзімге материалдық жауапкершілік қарастырылған лауазымдарды атқаруға тыйым салынды.

Сонымен қатар, оның баласы 14 жасқа толғанға дейін жазаны өтеу мерзімі екі жылға шегеріліп, сот залынан босатылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда бюджет қаражатын жымқырған бухгалтер мен шаруашылық меңгерушісі сотталды
22:06, 02 тамыз 2024
Павлодарда бюджет қаражатын жымқырған бухгалтер мен шаруашылық меңгерушісі сотталды
Жамбыл облысында 24,5 миллион теңгенің малын ұрлаған топ мүшелері сотталды
19:31, 09 қазан 2025
Жамбыл облысында 24,5 миллион теңгенің малын ұрлаған топ мүшелері сотталды
Жамбыл облысында 19 жылқыны ұрлаған тұрғын 5 жылға сотталды
22:37, 02 тамыз 2023
Жамбыл облысында 19 жылқыны ұрлаған тұрғын 5 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
22:17, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
21:50, Бүгін
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
21:35, Бүгін
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
21:10, Бүгін
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: