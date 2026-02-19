Павлодарда әпкесінің зергерлік салонынан әшекей ұрлаған сіңлісі сотталды
Павлодар қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 37 жастағы зергерлік дүкен сатушысына қатысты қылмыстық іс қаралды. Оған жалпы құны 160 миллион теңгеден асатын 669 алтын және күміс бұйымды ұрлады деген айып тағылған. Айыпталушы бірнеше ай бойы зергерлік әшекейлерді дүкеннен алып шығып отырған. Оның айтуынша, қаражат онлайн ойындарға бәс тігуге қажет болған, деп жазды Pavlodarnews.kz.
Дүкендегі жетіспеушілік бірден анықталмаған. Аудиторлық тексеріс келтірілген шығын көлемін растаған. Алайда сот барысында сатушы тек 92 бұйымды ұрлағанын мойындады.
Соған қарамастан сот оны ҚР Қылмыстық кодексінің 189-бабы 4-бөлігі 2-тармағы бойынша – сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету бабымен кінәлі деп таныды.
Сот үкімімен әйелге орташа қауіпсіздік мекемесінде 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сондай-ақ оған 5 жыл мерзімге материалдық жауапкершілік қарастырылған лауазымдарды атқаруға тыйым салынды.
Сонымен қатар, оның баласы 14 жасқа толғанға дейін жазаны өтеу мерзімі екі жылға шегеріліп, сот залынан босатылды.