Павлодар облысында ер адам отбасын құтқарып, өзі өртте қаза тапты
9 қазан таңертең өрт сөндіру қызметінің пультіне жеке тұрғын үйде өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті. Құтқарушылар оқиға орнына дереу жетті, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
Өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде үйдің ағаш шатыр құрылымдары толықтай отқа оранған еді.
Оқиға орнында жедел жәрдем қызметкерлеріне 1982 жылы туған ер адам ес-түссіз күйде тапсырылды.
Алайда өрт сөндіру қызметі келгенге дейін ер адам өз әйелі мен үш баласын терезе арқылы құтқарып үлгерген. Барлығы жедел жәрдем қызметіне тапсырылды.
Өкінішке қарай, ер адам ауруханада қайтыс болды.
Өрт 100 шаршы метр аумақты шарпыды. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
