Қоғам

Қазақстанның бірнеше облысында дауылды ескерту жарияланды

Қазақстанның бірнеше облысында дауылды ескерту жарияланды
09.10.2025 22:05
10 қазанда еліміздің бірқатар өңірінде екпінді жел, үсік, тұман мен шаңды дауыл күтіледі. Көптеген облыста жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облысының оңтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 10 қазанда оңтүстік-шығыстан жел соғады, түнде екпіні 15-18 м/с күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Жетісу облысында түнде 1-6 градус үсік күтіледі. Талдықорған қ.: 10-11 қазанда түнде 4-6 градус үсік күтіледі.

Атырау облысының батысында найзағай күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында шаңды дауыл. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-шығысында, батысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Атырау қ.: 10 қазанда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Түркістан облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың тау асуларында күші 15-20 м/с. 10-11 қазанда облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 10-11 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-18 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 10 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Ақмола облысының оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі күтіледі.

Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысының орталығында, шығысында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың орталығында, шығысында күші 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 10 қазанда күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Ұлытау облысының шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысының солтүстігінде тұман күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының шығысында оңтүстіктен жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Батыс Қазақстан облысында жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 10 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Қостанай облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында 1-3 градус үсік күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде 3 градус үсік күтіледі. Облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

