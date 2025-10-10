9 өңірдің тұрғыны 1,5 млн теңге көлемінде бизнес-грант ала алады
Министрліктің мәліметінше, үнемделген қаражат есебінен Абай, Ұлытау, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласында барлығы 270 грант беру жоспарланып отыр.
Гранттар қайтарымсыз негізде беріледі және олардың негізгі мақсаты – азаматтарға өз ісін бастауға немесе бар бизнесін дамытуға мүмкіндік беру.
Бір гранттың мөлшері 400 айлық есептік көрсеткішке (1 572 800 теңге) тең. Әр қатысушы бұл қолдауды тек бір рет ала алады.
Өтінім беру қалай жүргізіледі
Грантқа үміткерлер Business.enbek.kz порталында тіркеліп, қажетті құжаттарды электрондық форматта жүктеуі керек.
Олар:
- грант алу шарттарына сәйкестігін тексеру;
- бизнес-жоспарды толтыру және порталға енгізу;
- өтінім нысанын ЭЦҚ арқылы қол қою.
Интернетке немесе компьютерге қолжетімділігі жоқ азаматтар өтінімдерін мансап орталықтарында немесе ХҚКО-ларда өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарында бере алады.
Кімдер қатыса алады
Грант алуға тіркелген жұмыссыздар мен жеке кәсіпкерлер (тіркеу мерзімі үш жылға дейін) үміткер бола алады.
Сонымен қатар төмендегі әлеуметтік топтарға басымдық беріледі:
- мүгедектігі бар тұлғалар;
- қандастар;
- өңіраралық қоныс аударушылар;
- аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың мүшелері;
- мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-аналар;
- асыраушысынан айырылған азаматтар.
Грант алу үшін үміткердің "Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқығанын растайтын үш жылдан аспайтын мерзімде берілген сертификаты болуы қажет.
Қаражат неге жұмсалады
Грант қаржысы:
- құрал-саймандар мен жабдықтар сатып алуға;
- мал мен құс алуға;
- тұқым, көшет, бұта сатып алуға;
- өндірістік орын-жайды жалға алу ақысын төлеуге бағытталуы мүмкін.
Ал бұл қаражатты тұрғын үй сатып алуға, несиені өтеуге, жер телімін алуға немесе акцизделетін өнім өндіруге жұмсауға тыйым салынады.
Комиссия шешімі электронды түрде хабарланады
Өтінімдер Еңбек мобильділігі орталықтарының аудандық және қалалық комиссияларында қаралады. Үміткер өз бизнес-жобасын комиссия мүшелеріне таныстырып, оның тиімділігі мен өміршеңдігін дәлелдеуі тиіс.
Бағалау барысында бизнес-идеяның бәсекеге қабілеттілігі, қаржылық тұрақтылығы және жаңа жұмыс орындарын құру әлеуеті ескеріледі.
Комиссия шешімі үміткердің порталдағы жеке кабинетіне жіберіледі. Оң шешім қабылданған жағдайда, қатысушы электрондық түрде шартқа қол қойып, тоқсан сайын грант қаражатының жұмсалуы туралы есеп тапсырады.