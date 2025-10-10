#Қазақстан
Қоғам

Қазақстан әуежайларындағы авиадиспетчерлерге формалық киім енгізіледі

Қазақстанда азаматтық авиация қызметкерлерінің формалық киім кию тәртібіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 10:31 Сурет: pixabay
Қазақстанда азаматтық авиация қызметкерлерінің формалық киім кию тәртібіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 1 қазандағы бұйрығына сәйкес, "Азаматтық авиацияның авиациялық персоналының формалық киімдері мен айырым белгілерін кию қағидаларына" толықтырулар енгізілді.

Жаңартылған құжатқа "әуе қозғалысын басқару қызметінің мамандары" ұғымы енгізілді. Бұл санатқа әуе қозғалысын басқару қызметінде жұмыс істейтін авиация персоналы жатады.

Осыған байланысты формалық киім кию құқығына ие азаматтық авиация қызметкерлері тізіміне мына лауазымдар қосылды:

  • әуе қозғалысын басқару қызметінің диспетчер-нұсқаушысы;
  • әуе қозғалысын басқару қызметінің аға диспетчері;
  • әуе қозғалысын басқару қызметінің ұшу басшысы.

Бұйрық 2025 жылғы 19 қазаннан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
