Есірткіге тәуелділерді психиатриялық стационарға жатқызбау жағдайлары анықталды

2025 жылғы 4 қарашадағы денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен психикалық денсаулық саласында медициналық-әлеуметтік көмек көрсету тәртібіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, психоактивті заттарды тұтынуға байланысты психикалық немесе мінез-құлықтық бұзылыстары бар адамдарда кездесетін, психикалық денсаулыққа арналған медициналық көмек көрсететін ұйымға жіберуге қарсы көрсеткіштер тізімі жаңа редакцияда бекітілді.
Тізімге келесі аурулар енгізілді:
- Деструктивті және бациллярлы формалары бар туберкулез;
- Сифилистің кеш сатылары;
- Адам иммунитетінің тапшылығы вирусынан (АИТВ/ВИЧ) туындайтын, қатерлі ісікпен көрінетін, соңғы сатыдағы, көп ауру белгілерімен жүретін жағдай;
- Қатерлі ісіктер;
- Қан, қан түзуші органдар аурулары және орташа және ауыр дәрежеде иммундық механизмнің декомпенсациясына қатысты кейбір бұзылыстар;
- Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтану бұзылыстары және зат алмасу мәселелері;
- Психикалық және мінез-құлықтық бұзылыстар;
- Жүйке жүйесі аурулары;
- Көз және көз қоса құрылымдарының аурулары;
- Қан айналымы жүйесі аурулары;
- Дем алу органдары аурулары;
- Ас қорыту жүйесі аурулары;
- Терінің және теріасты жасушалық тін аурулары;
- Қаңқа-жүйке және қосымша ұлпа аурулары;
- Бүйрек-жыныс жүйесі аурулары;
- Туа біткен аномалиялар, деформациялар және хромосомалық бұзылыстар;
Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептердің кейбір басқа салдары.
