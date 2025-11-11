#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Қоғам

Есірткіге тәуелділерді психиатриялық стационарға жатқызбау жағдайлары анықталды

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 12:33 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 4 қарашадағы денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен психикалық денсаулық саласында медициналық-әлеуметтік көмек көрсету тәртібіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, психоактивті заттарды тұтынуға байланысты психикалық немесе мінез-құлықтық бұзылыстары бар адамдарда кездесетін, психикалық денсаулыққа арналған медициналық көмек көрсететін ұйымға жіберуге қарсы көрсеткіштер тізімі жаңа редакцияда бекітілді.

Тізімге келесі аурулар енгізілді:

  • Деструктивті және бациллярлы формалары бар туберкулез;
  • Сифилистің кеш сатылары;
  • Адам иммунитетінің тапшылығы вирусынан (АИТВ/ВИЧ) туындайтын, қатерлі ісікпен көрінетін, соңғы сатыдағы, көп ауру белгілерімен жүретін жағдай;
  • Қатерлі ісіктер;
  • Қан, қан түзуші органдар аурулары және орташа және ауыр дәрежеде иммундық механизмнің декомпенсациясына қатысты кейбір бұзылыстар;
  • Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтану бұзылыстары және зат алмасу мәселелері;
  • Психикалық және мінез-құлықтық бұзылыстар;
  • Жүйке жүйесі аурулары;
  • Көз және көз қоса құрылымдарының аурулары;
  • Қан айналымы жүйесі аурулары;
  • Дем алу органдары аурулары;
  • Ас қорыту жүйесі аурулары;
  • Терінің және теріасты жасушалық тін аурулары;
  • Қаңқа-жүйке және қосымша ұлпа аурулары;
  • Бүйрек-жыныс жүйесі аурулары;
  • Туа біткен аномалиялар, деформациялар және хромосомалық бұзылыстар;

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептердің кейбір басқа салдары.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бектенов Қазақстандағы геологиялық ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетуді тапсырды
13:44, Бүгін
Бектенов Қазақстандағы геологиялық ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетуді тапсырды
Денсаулық сақтау министрлігі әлеуметтік маңызы бар аурулар тізімін жаңартты
15:47, 05 қараша 2025
Денсаулық сақтау министрлігі әлеуметтік маңызы бар аурулар тізімін жаңартты
ДСМ қандай әскери қызметкерлер МӘМС және жарна төлеуден босатылатынын түсіндірді
09:28, 12 маусым 2025
ДСМ қандай әскери қызметкерлер МӘМС және жарна төлеуден босатылатынын түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: