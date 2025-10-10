Жаркентте мас күйінде бөтеннің көлігін айдаған азамат қамауға алынды
Тергеу барысында белгілі болғандай, бұл азамат бұған дейін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, Панфилов аудандық сотының 2025 жылғы 29 сәуірдегі қаулысымен жеті жыл мерзімге көлік басқару құқығынан айырылған.
Себебі — мас күйінде көлік жүргізу. Алайда тыйымға қарамастан, ол қайтадан рульге отырған — бұл жолы өзгенің көлігін айдап кеткен.
Ұсталған сәтте тәртіп сақшылары күдіктінің алкогольдік мас күйінде болғанын анықтады. Автокөлік айғақ зат ретінде тәркіленіп, арнайы тұраққа қойылды. Іс материалдарына сәйкес, ер адамның әрекетінде көлік ұрлығы және мас күйінде көлік басқару баптары бойынша қылмыс белгілері бар.
Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынып, тергеу амалдары жалғасуда. Полиция қызметкерлері азаматтарды заңды бұзбауға және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады.
Біреудің мүлкіне қол сұғу — қылмыс, ал мас күйінде көлік жүргізу — адам өміріне қауіп төндіретін ауыр жауапсыздық. Алкоголь тек денсаулыққа емес, адамның тағдырына да қайғылы әсер етуі мүмкін.