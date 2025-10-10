Батыс пен Шығыс көпірі: БҚО мен Қытай арасында екі ірі зауыт салуға келісім жасалды
Ірі инвесторлармен қатар, орта және шағын инвесторлармен де тығыз байланыста жұмыс істеу керек" деген тапсырмасына сәйкес, Қытай Халық Республикасының Нанкин қаласында Батыс Қазақстан облысының "Ақжайық" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының инвестиция және сауда өкілдігі ресми түрде ашылды.
Өкілдік Орталық Азия–Қытай ынтымақтастық орталығы ғимаратында орналасқан. Бұл — елімізде өңірлік деңгейде ашылған алғашқы шетелдік инвестициялық өкілдік болып табылады. Жаңа құрылым Ақжайық өңірі мен Қытай кәсіпкерлері арасында тікелей іскерлік байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
Салтанатты ашылу рәсіміне Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев бастаған ресми делегация қатысты.
Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
SOHO компаниясының бизнес жөніндегі хатшысының орынбасары Ву Цюнь Юй шара барысында бастаманың маңыздылығын атап өтті:
"Бұл — екіжақты ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеретін стратегиялық бастама. Инвесторлардың ақпаратқа қолжетімділігі артып, жобаларды жүзеге асыру мерзімі айтарлықтай қысқарады деп сенемін", — деді ол.
Кеңсенің ресми ашылуынан кейін облыс әкімі Нариман Төреғалиев бірқатар қытайлық компания өкілдерімен кездесті. Кездесулер барысында Ақжайық өңірінің инвестициялық әлеуеті таныстырылып, нақты жобалар бойынша келіссөздер өтті. Нәтижесінде, қытайлық тарап екі ірі өндіріс орнын салуға қызығушылық танытты:
бірі — тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу зауыты, екіншісі — киік мүйізінен дәрілік өнімдер шығаратын кәсіпорын.
"Батыс Қазақстан облысы мен Цзянсу провинциясының арасындағы серіктестік өзара сенім мен нақты іскерлік байланысқа негізделіп отыр. Біз барлық қажетті қолдауды көрсетуге дайынбыз. Туындайтын кез келген мәселе менің жеке бақылауымда болады", — деді Нариман Төреғалиев.
Қытайлық инвесторлар Батыс Қазақстан облысының ұсынған жобаларына ерекше қызығушылық білдірді. Олар киіктің етін терең өңдеп, мүйізінен дәрі-дәрмек, етінен тағам, терісінен киім өндірісін жолға қоюға ниетті. Сонымен қатар тұрмыстық қалдықтарды өңдеу арқылы қайта пайдалануға жарамды өнімдер шығаруды жоспарлап отыр.
SOHO холдингінің вице-президенті Дин Хайдың айтуынша, алдағы уақытта екі жұмыс тобы Батыс Қазақстанға келіп, жобалардың жүзеге асырылу мүмкіндігін зерделейді.
"Бір топ — киік етін өңдеу саласын, екінші топ — тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және өңдеу бағытын зерттейді. Біз бұл іске ғылыми зерттеу институттарының мамандарын да тартамыз. Зауыттың көлемі мен қуаты жергілікті шикізат қоры мен өндірістік әлеуетке байланысты анықталады", — деді ол.
Сапар аясында қазақстандық делегация ChinaGaz компаниясына барып, энергетикалық кәсіпорынның заманауи технологияларымен танысты. Қытайлық тарап Орал қаласында жаңа жылу электр магистралін салу бойынша өз ұсыныстарын білдірді.
Аталған кездесу Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы Елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды.