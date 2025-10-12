Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр
Сурет: Семей әкімдігінің баспасөз қызметі
12 қазан күні сағат 07:00-де Абай облысының әкімшілік орталығы — Семей қаласында қала әкімін сайлау бойынша дауыс беру учаскелері өз жұмысын бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Семейде барлығы 128 сайлау учаскесі ашылған. Оның ішінде 110 – ашық, ал 18 – жабық учаске. Жабық учаскелерде тұрғылықты жерінен тыс жерде жүрген азаматтар дауыс береді.
"Сайлау комиссияларының жалпы құрамы – 929 адам. Қала бойынша 220 761 сайлаушы тіркелген", - делінген хабарламада.
Қала әкімі болуға үміткерлер:
- Әділет Қожанбаев – Көкпекті ауданының қазіргі әкімі;
- Айболат Бекжасаров – қалалық мәслихаттың бұрынғы төрағасы;
- Қаныш Төлеуов – Геодезия, картография және құрылыс жоғары колледжінің директоры.
Бұл – еліміз тарихында тұрғындар өз облыс орталығының әкімін тікелей сайлау арқылы таңдай алатын алғашқы жағдай.
