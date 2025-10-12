#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр

Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 13:42 Сурет: Семей әкімдігінің баспасөз қызметі
12 қазан күні сағат 07:00-де Абай облысының әкімшілік орталығы — Семей қаласында қала әкімін сайлау бойынша дауыс беру учаскелері өз жұмысын бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Семейде барлығы 128 сайлау учаскесі ашылған. Оның ішінде 110 – ашық, ал 18 – жабық учаске. Жабық учаскелерде тұрғылықты жерінен тыс жерде жүрген азаматтар дауыс береді.

"Сайлау комиссияларының жалпы құрамы – 929 адам. Қала бойынша 220 761 сайлаушы тіркелген", - делінген хабарламада.

Қала әкімі болуға үміткерлер:

  • Әділет Қожанбаев – Көкпекті ауданының қазіргі әкімі;
  • Айболат Бекжасаров – қалалық мәслихаттың бұрынғы төрағасы;
  • Қаныш Төлеуов – Геодезия, картография және құрылыс жоғары колледжінің директоры.

Бұл – еліміз тарихында тұрғындар өз облыс орталығының әкімін тікелей сайлау арқылы таңдай алатын алғашқы жағдай.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Өзбекстанда кезектен тыс президент сайлауы өтіп жатыр
09:44, 09 шілде 2023
Өзбекстанда кезектен тыс президент сайлауы өтіп жатыр
Семейде президенттік сайлауда дауыс беру қалай өтіп жатыр
17:52, 20 қараша 2022
Семейде президенттік сайлауда дауыс беру қалай өтіп жатыр
Семейде ҰОС ардагері президенттік сайлауда дауыс берді
19:33, 20 қараша 2022
Семейде ҰОС ардагері президенттік сайлауда дауыс берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: