#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

Семейде жаңа әкім сайланды

Адлет Нурсагатович Кожанбаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 16:12 Сурет: gov.kz
Бүгін, 2025 жылғы 14 қазанда, Семей қаласының аумақтық сайлау комиссиясы (ТІК) қала әкімі сайлауының нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетейік, Семей қаласының әкімін сайлау 12 қазанда өтті.

"Сайлау округінің сайлаушылар тізіміне 220 761 азамат енгізілген, олардың 118 553-і дауыс берді. Жарамсыз бюллетень саны – 2482, "Барлығына қарсы" бағанасына таңба қойғандар – 4310", – делінген Семей аумақтық сайлау комиссиясының хабарламасында.

Кандидаттарға берілген дауыстар саны:

  • Бекжасаров А.К. – 9763;
  • Кожанбаев А.Н. – 89 441;
  • Тулеуов К.М. – 12 557.
"Семей қаласының Абай облысындағы жаңа әкімі болып Адлет Нурсагатович Кожанбаев сайланды, 1980 жылы туған. Ол бұрын Абай облысы Көкпекті ауданының әкімі болып жұмыс істеді, Көкпекті ауылында тұрады, өзін-өзі ұсыну арқылы кандидат ретінде ұсынылды", – деп толықтырды Семей аумақтық сайлау комиссиясы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Польшада жаңа президент сайланды
10:23, 02 маусым 2025
Польшада жаңа президент сайланды
Референдумның түпкілікті нәтижелері: 5,5 миллионнан астам қазақстандық АЭС салуға дауыс берді
11:39, 08 қазан 2024
Референдумның түпкілікті нәтижелері: 5,5 миллионнан астам қазақстандық АЭС салуға дауыс берді
Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр
13:42, 12 қазан 2025
Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: