Семейде жаңа әкім сайланды
Бүгін, 2025 жылғы 14 қазанда, Семей қаласының аумақтық сайлау комиссиясы (ТІК) қала әкімі сайлауының нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айта кетейік, Семей қаласының әкімін сайлау 12 қазанда өтті.
"Сайлау округінің сайлаушылар тізіміне 220 761 азамат енгізілген, олардың 118 553-і дауыс берді. Жарамсыз бюллетень саны – 2482, "Барлығына қарсы" бағанасына таңба қойғандар – 4310", – делінген Семей аумақтық сайлау комиссиясының хабарламасында.
Кандидаттарға берілген дауыстар саны:
- Бекжасаров А.К. – 9763;
- Кожанбаев А.Н. – 89 441;
- Тулеуов К.М. – 12 557.
"Семей қаласының Абай облысындағы жаңа әкімі болып Адлет Нурсагатович Кожанбаев сайланды, 1980 жылы туған. Ол бұрын Абай облысы Көкпекті ауданының әкімі болып жұмыс істеді, Көкпекті ауылында тұрады, өзін-өзі ұсыну арқылы кандидат ретінде ұсынылды", – деп толықтырды Семей аумақтық сайлау комиссиясы.
