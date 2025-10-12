#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

ІІМ: 9 айда 6 мыңнан астам есірткіге қатысты қылмыстық құқықбұзушылық анықталды

ІІМ: 9 айда 6 мыңнан астам есірткіге қатысты қылмыстық құқықбұзушылық анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 14:08 Сурет: polisia.kz
Ел бойынша биыл 9 айда 6 мыңнан астам есірткіге қатысты қылмыстық құқықбұзушылық анықталды, оның ішінде шамамен 3 мың қылмыс тіркелсе, оның 1 700-і есірткі сату фактісі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, заңсыз айналымға 26 тоннадан астам түрлі есірткі түрлері, соның ішінде бір тоннадан астам синтетикалық заттардың түсуіне жол берілмеді. Бұл 11 миллионнан астам бір реттік дозаға тең. Осылайша миллиондаған азаматтардың денсаулығы мен мыңдаған отбасылардың тағдыры қорғалды.

Мақсатты жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 16 ұйымдасқан қылмыстық топ жойылды, оның бесеуі трансұлттық сипаттағы топқа жатады. Осы топтардың басшылары мен белсенді қатысушылары ұсталып, 950 келіден астам есірткі тәркіленді.

12 синтетикалық есірткі өндіретін зертхананың және 93 каннабис өсірілетін фитозертхананың қызметі тоқтатылды. Есірткі өндіруге пайдаланылған 23 тоннадан астам химиялық заттар мен 17 тонна прекурсор тәркіленді.

Бұдан бөлек, есірткі жарнамасына қатысты 170 қылмыстық іс қозғалып, күмәнді операцияларға қатысы бар 45 мыңнан астам банк шоты бұғатталды. Тұтастай алғанда, бұл шамамен 2,5 миллиард теңгені құрайды.

"Есірткі жолына түскен әрбір адам бір нәрсені анық түсінуі тиіс: еш уақытта жазадан құтылу мүмкін емес. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жалғасуда", - деді ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің төрағасы Данияр Мейірхан.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жыл басынан бергі жеті айда 5 мыңнан астам есірткі қылмысы анықталды – Бас прокуратура
21:58, 28 тамыз 2024
Жыл басынан бергі жеті айда 5 мыңнан астам есірткі қылмысы анықталды – Бас прокуратура
Елімізде екі айда 3 мыңнан астам интернет-алаяқтық дерегі тіркелді
16:01, 29 наурыз 2024
Елімізде екі айда 3 мыңнан астам интернет-алаяқтық дерегі тіркелді
ІІМ: Үш айда республика бойынша 69 есірткі зертханасы анықталды
19:30, 02 сәуір 2025
ІІМ: Үш айда республика бойынша 69 есірткі зертханасы анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: