#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

Қазақстанда судың "қара нарығымен" күрес аясында 58,3 млн теңгеге айыппұл өндірілді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 09:36 Фото: Zakon.kz
Судың "қара нарығына" қарсы күрес аясында 2025 жылғы вегетация кезеңінде Су ресурстары және ирригация министрлігінің бассейн инспекциялары су заңнамасын бұзғандарға 58,3 млн теңгеге 310 айыппұл салған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Су ресурстары және ирригация министрлігі вегетация кезеңінде Қазақстанның оңтүстігінде төрт жұмыс тобын құрған. Олар өңірлерде судың әділ бөлінуін қамтамасыз етіп, су шаруашылығы жағдайына тұрақты мониторинг жүргізді. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Бас прокуратураның, құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың қатысуымен министрлік республика деңгейінде судың "қара нарығына" қарсы күрес жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір Бас прокуратурамен бірлесіп, заңсыз су алу фактілеріне қарсы күресті жалғастыру алгоритмі әзірленіп жатыр", – деді Су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Нұрлан Алдамжаров.

Былтыр суару маусымында су заңнамасын бұзғандарға 15,8 млн теңге көлемінде 188 айыппұл салынған болатын.

Бұған дейін Қостанайда полиция мен қырағы тұрғын зейнеткерді алаяқтардан құтқарғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақтанда судың "қара нарығымен" күресті күшейтуде
09:14, 15 шілде 2024
Қазақтанда судың "қара нарығымен" күресті күшейтуде
Судың "қара нарығы": қазақстандықтар 57 млн теңгеден астам айыппұл төледі
15:34, 12 мамыр 2025
Судың "қара нарығы": қазақстандықтар 57 млн теңгеден астам айыппұл төледі
Қазақстанда суару маусымы аяқталды
13:59, 14 қазан 2024
Қазақстанда суару маусымы аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: