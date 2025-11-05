Қазақстанда 1 млн гектардан астам жер су үнемдеу технологиясымен қамтылады
Су ресурстары және ирригация министрлігінің Жерасты сулары департаментінің директоры Жайық Ерікұлы 2025 жылғы 5 қарашада өткен ОКҚ брифингте елдегі ауыл шаруашылығы алқаптарына су үнемдеу технологияларын енгізу жұмыстары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, 2024 жылдан бастап фермерлерге ұңғыма бұрғылау, инфрақұрылым тарту және су үнемдеу технологияларын сатып алу мен орнату шығындарын өтеу үлесі 50%-дан 80%-ға дейін артқан.
"Субсидия мөлшері тариф құнына қарай дифференциалды түрде белгіленді. Егер су үнемдеу технологиялары қолданылса, субсидия көлемі 60%-дан 85%-ға дейін ұлғаяды, ал қолданылмаса, керісінше, жыл сайын 10%-ға азаяды – 2024 жылы 50–75%-дан 2026 жылы 30–55%-ға дейін төмендейді", – деді Жайық Ерікұлы.
Маманның айтуынша, қабылданған шаралардың арқасында су үнемдеу технологияларын қолданатын суармалы алқаптардың көлемі 2023 жылғы 312,2 мың гектардан биыл 580 мың гектарға дейін ұлғайған. Бұл – суармалы жерлердің жалпы аумағының 30%-ы.
"Ал 2030 жылға қарай су үнемдеу технологияларын қолданатын суармалы жер көлемін 1,3 миллион гектарға, яғни жалпы суармалы алқаптың 70%-ына дейін жеткізу жоспарланып отыр", – деді ол.
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанда ауызсу, техникалық су және суару мақсатында пайдаланылатын 4803 жерасты су кен орны бар.
