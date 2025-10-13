Алматыдағы көшкін қаупі: мамандар қала тұрғындарына үндеу жасады
2025 жылдың 13 қазанында "Қазселденқорғау" мемлекеттік коммуналдық мекемесі мәлімдегендей, Ақсай, Қарғалы, Үлкен және Кіші Алматы өзендерінің аңғарлары мен таулардың етегінде көшкін қаупі бар 145 учаске орналасқан. Төменде Алматыдағы көшкін қаупі бар аймақтардың картасы келтірілген. Оған сәйкес, аталған учаскелер 710-нан астам әртүрлі нысанға және 8 600-ден астам тұрғынға тікелей қауіп төндіреді.
Сурет: Қазселденқорғау
"Бұл аймақтар жыл сайын мамандардың ерекше бақылауында болады, себебі олар қала инфрақұрылымының жүздеген нысандарына және мыңдаған тұрғындарға потенциалды қауіп төндіреді", – деп атап өтті "Қазселденқорғау" мекемесі.
"Қазселденқорғау" мемлекеттік коммуналдық мекемесінің Алматы қалалық эксплуатациялық-техникалық басқармасының мамандарының айтуынша, көшкін аймақтары көбінесе автокөлік жолдары, коммуникация желілері және тұрғын үйлердің жанында орналасқан. Тіпті жердің шамалы дүмпуі, нөсер жауын-шашын немесе қардың еруі көшкінге себеп болуы мүмкін.
"Басты мақсат – қауіпті процестердің дамуына жол бермеу. Біз үнемі әуеден бақылау жүргіземіз, жергілікті тексерулер өткіземіз және тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Кез келген жарық бақылауға алынады", – деді мамандар.
Сурет: Қазселденқорғау
Ескерту шаралары аясында ведомство мамандары үнемі етектер мен сел қаупі бар аймақтарды тексеріп отырады; қауіпті аймақтарда орналасқан тұрғындар мен ұйымдармен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді; қауіпсіздік шаралары мен қауіпті учаскелерде құрылыс жұмыстарын шектеу туралы ескертулер мен ұсыныстар береді.
Көшкін кезінде қалай әрекет ету керек:
- Жер бетінде, ғимарат қабырғаларында немесе жолдардың деформациясы байқалса – дереу "Қазселденқорғау" және Төтенше жағдайлар департаментіне 112 нөмірі арқылы хабарласыңыз.
- Қауіпті аймақта тұрмаңыз, құжаттарыңыз бен қажетті заттарыңызды алыңыз.
- Егер топырақ көшкіні басталса, мүлікті құтқаруға тырыспаңыз, ең бастысы – өміріңізді сақтаңыз.
- Жағдай тұрақталғаннан кейін ғана мамандардың рұқсатымен үйіңізге оралыңыз.
Алматы тұрғындарына қоршаған ортадағы өзгерістерге мұқият болу мен мамандардың ескертуіне бірден құлақ асуға кеңес берілді.