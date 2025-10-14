Қазақстанда әйелдер мен балалар арасындағы қылмыс көбейіп келеді
Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева 2025 жылғы 13 қазанда көшпелі Үкімет сағатында қазақстандықтардың қандай қылмыстарды жиі жасай бастағанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Имашева қылмыстың жекелеген түрлерінің өскенін атап өтті.
"ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика комитетінің талдауына сәйкес, 2024 жылы және ағымдағы жылдың басынан бастап қылмыстардың жекелеген санаттарының өсуі байқалады. Статистика есірткі қылмыстарының, алаяқтықтың, бұзақылықтың, бопсалаудың, сондай-ақ қарудың заңсыз айналымына байланысты құқық бұзушылықтардың өскенін көрсетеді", – деп атап өтті ол.
Сонымен қатар, оның деректері бойынша қылмыстық теріс қылықтарды тіркеу де өсті. Ең көп саны "ұсақ ұрлақ" пен "есірткі заттарын заңсыз пайдалану" болып табылады.
"Ең үлкен алаңдатушылық туғызып отырған мәселе – әйелдер (14,6%) мен кәмелетке толмағандар (36,5%) арасындағы құқық бұзушылықтың артуы, сондай-ақ, алынбаған және өтелмеген соттылығы бар адамдар жасаған қылмыстық бұзушылықтар",- деп атап өтті депутат.
Имашева жазаның едәуір қатаңдатылғанына қарамастан, кәмелетке толмағандарға бағытталған жыныстық зорлықтың да азаймай тұрғанын атап өтті.
"Жыл сайын балаларға қатысты 800-850 жыныстық қылмыс жасалады. Бұл сандар біздің жұмысымыздың көрінісі, бұл бізге жағдайды тек жазаны қатаңдатумен реттеу мүмкін еместігінің дәлелі. Мұндай қылмыстың себептерін терең талдау қажет", – деп есептейді мәжілісмен.
Бұған дейін Қазақстанда қалыңдық ұрлау ісі бойынша алғашқы қылмыстық істер қозғалғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript