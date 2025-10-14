#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

Қазақстанда әйелдер мен балалар арасындағы қылмыс көбейіп келеді

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева 2025 жылғы 13 қазанда көшпелі Үкімет сағатында қазақстандықтардың қандай қылмыстарды жиі жасай бастағанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Имашева қылмыстың жекелеген түрлерінің өскенін атап өтті.

"ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика комитетінің талдауына сәйкес, 2024 жылы және ағымдағы жылдың басынан бастап қылмыстардың жекелеген санаттарының өсуі байқалады. Статистика есірткі қылмыстарының, алаяқтықтың, бұзақылықтың, бопсалаудың, сондай-ақ қарудың заңсыз айналымына байланысты құқық бұзушылықтардың өскенін көрсетеді", – деп атап өтті ол.

Сонымен қатар, оның деректері бойынша қылмыстық теріс қылықтарды тіркеу де өсті. Ең көп саны "ұсақ ұрлақ" пен "есірткі заттарын заңсыз пайдалану" болып табылады.

"Ең үлкен алаңдатушылық туғызып отырған мәселе – әйелдер (14,6%) мен кәмелетке толмағандар (36,5%) арасындағы құқық бұзушылықтың артуы, сондай-ақ, алынбаған және өтелмеген соттылығы бар адамдар жасаған қылмыстық бұзушылықтар",- деп атап өтті депутат.

Имашева жазаның едәуір қатаңдатылғанына қарамастан, кәмелетке толмағандарға бағытталған жыныстық зорлықтың да азаймай тұрғанын атап өтті.


"Жыл сайын балаларға қатысты 800-850 жыныстық қылмыс жасалады. Бұл сандар біздің жұмысымыздың көрінісі, бұл бізге жағдайды тек жазаны қатаңдатумен реттеу мүмкін еместігінің дәлелі. Мұндай қылмыстың себептерін терең талдау қажет", – деп есептейді мәжілісмен.

Бұған дейін Қазақстанда қалыңдық ұрлау ісі бойынша алғашқы қылмыстық істер қозғалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алтын бағасы жаңа тарихи рекорд орнатты
14:24, Бүгін
Алтын бағасы жаңа тарихи рекорд орнатты
Депутат қазақстандықтардың неліктен полицияға сенбейтінін түсіндіріп берді
15:51, 13 қазан 2025
Депутат қазақстандықтардың неліктен полицияға сенбейтінін түсіндіріп берді
ҚР ІІМ басшысы көбіне кімдердің қылмыс жасайтынын айтып берді
16:02, 13 қазан 2025
ҚР ІІМ басшысы көбіне кімдердің қылмыс жасайтынын айтып берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: