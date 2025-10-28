Энергетика министрлігі Курчатов қаласындағы ЖЭС құрылысы үшін тендер жарияламақ
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2025 жылғы 28 қазанда Үкімет отырысында жаңа жылу электр станцияларын (ЖЭС) салуға дайындық жұмыстары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол Мемлекет басшысының таза көмір технологиялары негізінде көмір өндіруді одан әрі дамыту жөнінде тапсырма бергенін еске салды.
"Министрлік экологиялық талаптар мен нормаларға жауап беретін, экологияға әсері барынша азайтылған, оның ішінде маневрлік режимде жұмыс істеу мүмкіндігі бар бірқатар ірі жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда қуаттылығы 2640 МВт Екібастұз ГРЭС-3 құрылысы үшін инвесторды анықтау бойынша тендер өткізілді", – деді Ақкенженов.
Оның айтуынша, Курчатов қаласында қуаттылығы 700 МВт болатын жылу электр станциясының құрылысына тендер жариялау жоспарлануда.
