#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

Қазақстанда жылыту маусымына дайындық аяқталуға жақын

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 11:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 14 қазанда Үкімет отырысында ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр елдегі жылыту маусымына дайындық барысы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қазіргі уақытта дайындық жұмыстары аяқталу сатысында тұр.

"Соңғы аптада бір қазандық пен үш турбинада жөндеу жұмыстары аяқталды. Қосымша 10 қосалқы станция мен 100 тарату пункті жөнделді. Сондай-ақ 13 шақырым жылу желісі қайта жаңартылды. Жалпы, бекітілген кестеге сәйкес 6 энергия блогы, 29 қазандық және 16 турбинада жөндеу жүргізілді. Жылу желілерінде 323 шақырымның 293 шақырымы бойынша жұмыстар аяқталды", – деді Роман Скляр.

Вице-премьердің айтуынша, Степногорск пен Аягөз қалаларында жылыту маусымына дайындық толық аяқталған.

"Орал қаласында өткен аптада жұмыстардың қосымша 20%-ы аяқталып, жалпы дайындық деңгейі 85%-ға жетті. Барлық жөндеу жұмыстары 15 қазанға дейін толық аяқталады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар Аягөздің орталық қазандығында №3 қазандық жөнделіп бітті, №2 қазандықтың дайындығы – 70%, ал №1 қазандық – 20% дайын. Сәтбаев қаласында №2 қазандық жөндеуден өтті, ал №1 қазандық 30 қыркүйекке дейін дайын болады. №3 қазандықтағы жұмыс 82%-ға, ал №4 – 48%-ға орындалды", – деді Скляр.

Бұған дейін пәтер иелері бірлестіктері (ПИБ) мен кондоминиум басқарушылары жылу энергиясын тұтыну жөнінде есеп беруге міндеттелгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан мұнай мен газ өндіру көлемін арттырды: жылдық жоспардың басым бөлігі орындалды
13:36, Бүгін
Қазақстан мұнай мен газ өндіру көлемін арттырды: жылдық жоспардың басым бөлігі орындалды
Үкімет басшысы жылыту маусымына дайындық жақсармаса, кадрлық шешім қабылдайтынын айтты
12:02, 27 маусым 2023
Үкімет басшысы жылыту маусымына дайындық жақсармаса, кадрлық шешім қабылдайтынын айтты
Бектенов жылыту маусымын кешіктіргендерге шара қолданатынын ескертті
19:00, 15 қыркүйек 2025
Бектенов жылыту маусымын кешіктіргендерге шара қолданатынын ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: